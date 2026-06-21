"นอร์เวย์" เมินฟาสท์ฟูด สั่งแซลมอน-ชีส 400 โล เติมพลังลุยบอลโลก

นอร์เวย์ สั่งนำเข้าปลาและชีสน้ำหนักมากกว่า 400 กิโลกรัม สู่แคมป์เก็บตัว ศึกฟุตบอลโลก 2026 เพื่อไม่ให้ผู้เล่นหลีกเลี่ยงรับประทานอาหารอเมริกัน
เออร์ลิง ฮาแลนด์ กองหน้าความหวัง และผองเพื่อน ถูกยกเป็นม้ามืดทีมหนึ่งของการแข่งขัน และประเดิมรอบแบ่งกลุ่มอย่างสวยหรู โดยเอาชนะ อิรัก ขาดลอย 4-1
พลพรรค "ไวกิง" ยังเติมพลังงานด้วยอาหารนอร์เวย์แบบดั้งเดิมแทนอาหารจานด่วนสไตล์อเมริกัน
โดย "News 18" สำนักข่าวของนอร์เวย์ เปิดเผยรายละเอียดสิ่งของที่นำเข้ามาสูแคมป์ ได้แก่ ปลาแซลมอนแอตแลนติก กับ ปลาเนื้อขาวมากกว่า 300 กิโลกรัม เป็นเสบียงแก่นักเตะตลอดทัวร์นาเมนต์
ขณะเดียวกัน นอร์เวย์ ยังนำเข้า บรูโนสต์ ชีสคาราเมลสีน้ำตาลแบบดั้งเดิมของท้องถิ่น มากกว่า 116 กิโลกรัม และยังสั่งส้มเพิ่มอีกมากกว่า 6,000 ลูก
ฝ่ายอาหารของ นอร์เวย์ นำโดย เชฟอารอน เอสเปลันด์ ผู้มีประสบการณ์ทำงานกับทีมชาตินาน 35 ปี
มีรายงานว่า ฮาแลนด์ และเพื่อนๆ รับประทานอาหารเบาๆ วันละ 4 มื้อ โดยเป็นอาหารที่คุ้นเคย และหาได้ตามท้องถิ่น