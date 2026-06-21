จากคราบน้ำตาสู่รอยยิ้ม อินฟลูฯสาวเกาหลีโพสต์หลังโดนเหยียด ชาวเม็กซิกันนับล้านแห่เยียวยาหัวใจ

อี โน-นยาง หรือ Inocat. ยูทูบเบอร์และติกต็อกเกอร์คนดังชาวเกาหลีใต้ ที่ถูกแฟนบอลเม็กซิกันทำท่าดึงหางตาเหยียดเชื้อชาติระหว่างที่ถ่ายคลิปบรรยากาศเกม ฟุตบอลโลก นัดแรกของ เกาหลีใต้ เอาชนะ เช็ก 2-1 ออกมาโพสต์คลิปพร้อมข้อความถึงประเด็นดังกล่าวว่าเวลานี้ ตนกลับมายิ้มและหัวเราะได้แล้ว หลังได้รับคำขอโทษและกำลังใจอย่างล้นหลามจากชาวเม็กซิกันนับตั้งแต่เกิดเรื่อง
หลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ฟีฟ่า ได้เชิญให้เจ้าตัวเข้าร่วมชมการแข่งขันในเกมระหว่างเกาหลีใต้และเม็กซิโก ที่เมืองกัวดาลาฮารา เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันสากลเพื่อต่อต้านการแสดงความเกลียดชัง ก่อนใช้โอกาสนี้สื่อสารถึงการยอมรับและความเคารพซึ่งกันและกันของเพื่อนมนุษย์
ล่าสุด อี โน-นยาง ได้โพสต์คลิปพร้อมข้อความแสดงความขอบคุณ หลังจากที่ผ่านเหตุการณ์ดังกล่าวระบุว่า “ขอบคุณมากสำหรับคำขอโทษ..คนคนหนึ่งทำให้ฉันร้องไห้ แต่ชาวเม็กซิกันนับล้านคนทำให้ฉันยิ้มได้”