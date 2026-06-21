4 นักหวดเยาวชนไทยฟอร์มดี ทะลุเมนดรอว์ไอทีเอฟจูเนียร์ส

การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก ระดับ เจ 60 รายการ "ไอทีเอฟ จูเนียร์ส เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ เจ60 (1)" ที่สนามเทนนิส เอแอลเอ็ม เอ็กซ์ อิมแพ็ค เทนนิส แอนด์ สปอร์ต เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2569 เป็นการแข่งขันรอบคัดเลือกวันสุดท้าย
ณปภัช เสรยานนท์ นักเทนนิสเยาวชนหญิงไทย ต้องออกแรงหวด 3 เซต ในประเภทหญิงเดี่ยว รอบคัดเลือก รอบสุดท้าย ก่อนเฉือนชนะ ยาชิธา เอเรติ นักเทนนิสชาวอินเดีย ซึ่งเป็นมือวางอันดับ 3 ของรอบคัดเลือก 2-1 เซต 6-3, 5-7 และซูเปอร์ไทเบรก 10-3 ณปภัช คว้าสิทธิ์เข้ารอบเมนดรอว์ทันที
ด้าน สุกฤตา สุขแก้ว ก็ผ่านเข้ารอบเมนดรอว์ ประเภทหญิงเดี่ยว ได้เช่นกัน หลังจากเอาชนะ จิรัฏฐ์ อุดมอัครพล นักหวดร่วมชาติ 2-0 เซต ด้วยสกอร์ 6-3 และ 6-0
ขณะที่ประเภทชายเดี่ยว 2 นักเทนนิสไทยที่คว้าตั๋วรอบเมนดรอว์ ได้แก่ วีรวิชญ์ กำพุฒ กับ วรเมธ บุญพึ่ง โดยผลในรอบคัดเลือก รอบสุดท้าย วีรวิชญ์ ชนะ พัทธดนย์ ไลอ้อน 2-0 เซต 6-2, 6-3 ส่วน วรเมธ ชนะ ธนธรณ์ ธวัชผ่องศรี 2-1 เซต 5-7, 6-2 และซูเปอร์ไทเบรก 10-6
ส่วนผลการแข่งขันของนักเทนนิสไทยคู่อื่น ๆ มีดังนี้ หญิงเดี่ยว รอบคัดเลือก รอบสุดท้าย พัชราพร โพธิ์ตาดทอง แพ้ มาเรีย อูวาโรวา (1) 2-6, 4-6, ภัทรวดี ชนะวงศ์ (4-ไทย) แพ้ คาโรลิน่า คอสติอูโคว่า (7-ยูเครน) 0-6, 5-7