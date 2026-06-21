โป๊กเกอร์ไทย หนุน 'ปุณณัตถ์' ร่วมเวที Peak Humanity Charity Gala ระดมทุนช่วยเด็ก 4 ประเทศทั่วโลก

สมาคมกีฬาโป๊กเกอร์ไทย หนุน “ปุณณัตถ์ ปุณศรี” ร่วมเวที Peak Humanity Charity Gala ค่ำคืนการกุศลระดับโลก ที่ลาสเวกัส ระดมทุนช่วยเด็ก 4 ประเทศทั่วโลก
สมาคมกีฬาโป๊กเกอร์ไทย (𝗧𝗣𝗦𝗔) ขอร่วมแสดงความภาคภูมิใจต่อ คุณปุณณัตถ์ ปุณศรี นักกีฬาโป๊กเกอร์ระดับโลก ผู้ทำรายได้สะสมสูงสุดตลอดกาลของประเทศไทย (Thailand All-Time Money Leader) และสมาชิกคนสำคัญของสมาคมฯ ที่ได้รับเกียรติเป็นผู้ร่วมจัดงาน 𝗣𝗲𝗮𝗸 𝗛𝘂𝗺𝗮𝗻𝗶𝘁𝘆 𝗖𝗵𝗮𝗿𝗶𝘁𝘆 𝗚𝗮𝗹𝗮 งานโป๊กเกอร์การกุศลระดับนานาชาติ ที่รวบรวมผู้เล่นระดับ High Stakes บุคคลสำคัญในวงการโป๊กเกอร์ และบุคคลที่มีชื่อเสียงจากหลากหลายสาขา เพื่อร่วมกันใช้พลังของชุมชนโป๊กเกอร์ในการสร้างประโยชน์แก่สังคม
ในโอกาสนี้ สมาคมกีฬาโป๊กเกอร์ไทย (𝗧𝗣𝗦𝗔) มีความยินดีและภาคภูมิใจที่ได้ร่วมสนับสนุนภารกิจการกุศลครั้งนี้เคียงข้าง “ปุณณัตถ์“ ผ่านการร่วมสมทบทุนและเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันพันธกิจของ Peak Humanity องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรระดับนานาชาติ ที่มุ่งใช้เครือข่ายและทรัพยากรจากผู้คนทั่วโลกในการสนับสนุนโครงการด้านการศึกษา สวัสดิภาพเด็ก การพัฒนาชุมชน และการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนในระยะยาว
งาน Peak Humanity Charity Gala จะจัดขึ้นในวันที่ 29 มิถุนายน 2569 ณ Moon & View โรงแรม The Palms เมืองลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา โดยจัดขึ้นร่วมกับ 𝗖𝗵𝗮𝗿𝗶𝘁𝘆 𝗦𝗲𝗿𝗶𝗲𝘀 𝗼𝗳 𝗣𝗼𝗸𝗲𝗿 (𝗖𝗦𝗢𝗣) ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำด้านการจัดกิจกรรมโป๊กเกอร์เพื่อการกุศลในระดับสากล
รายได้และเงินสมทบจากกิจกรรมจะนำไปสนับสนุนองค์กรพันธมิตรทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ 𝗣𝗲𝗮𝗸 𝗛𝘂𝗺𝗮𝗻𝗶𝘁𝘆, 𝗠𝗚𝟱𝟮, 𝗦𝗽𝗮𝗰𝗲 𝟮.𝟬, 𝗡𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻’𝘀 𝗖𝗿𝘆 และมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ ซึ่งก่อตั้งโดย คุณหญิงสดศรี วงศ์ถ้วยทอง คุณย่าของคุณปุณณัตถ์ ปุณศรี การสนับสนุนครั้งนี้จะช่วยต่อยอดโอกาสผ่านโครงการด้านการศึกษา สวัสดิการเด็ก และการพัฒนาชุมชนใน 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย แทนซาเนีย มาเลเซีย และสหรัฐอเมริกา
การเข้าร่วมของโปรปุณณัตถ์ ในครั้งนี้ ไม่เพียงสะท้อนถึงความสำเร็จของนักกีฬาไทยบนเวทีโป๊กเกอร์ระดับโลก แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของนักกีฬายุคใหม่ที่สามารถนำความสำเร็จ เครือข่าย และอิทธิพลของตนมาสร้างคุณค่ากลับคืนสู่สังคม
กีฬาโป๊กเกอร์จึงไม่ใช่เพียงการแข่งขันแห่งทักษะ การวิเคราะห์ และการตัดสินใจ แต่ยังเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกให้ร่วมกันสร้างโอกาสและอนาคตที่ดียิ่งขึ้น
สมาคมกีฬาโป๊กเกอร์ไทย (𝗧𝗣𝗦𝗔) รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการอันทรงคุณค่านี้และขอร่วมส่งกำลังใจให้คุณปุณณัตถ์ในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนนักกีฬาไทยบนเวทีการกุศลระดับโลก พร้อมเดินหน้าส่งเสริมกีฬาโป๊กเกอร์ให้เป็นอีกหนึ่งพลังในการสร้างแรงบันดาลใจและสร้างประโยชน์แก่สังคมต่อไป