"มงกุฎเพชร" ยอดมวยหญิงแกร่ง ซื้อที่ดินผืนที่ 2 ด้วยเงินจากน้ำพักน้ำแรงตนเอง

สังเวียนสร้างชีวิตอย่างแท้จริง ล่าสุด มงกุฎเพชร เพชรพราวฟ้า แชมป์มวยหญิงเวทีมวยราชดำเนิน ลงทุนซื้อที่ดินเพิ่มจากน้ำพักน้ำแรงของตนเองที่ได้มาจากการชกบนสังเวียนมวยไทย โดยเจ้าตัวสุดปลื้มใจสุดๆ พร้อมกับกล่าวขอบคุณ “เสี่ยโบ๊ต” และ “พราวฟ้า” คือเบื้องหลังสำคัญ ที่คอยสนับสนุนตนเองและช่วยให้ตนเองมีวันนี้
มงกุฎเพชร ร่ายผ่านเฟซบุ๊คว่า “ที่ผืนที่2ของฉันในวัย 2X ขอบคุณที่ชนะใจตัวเองในทุกๆเรื่องขอบคุณพ่อแม่ครอบครัวที่คอยซัพพอตขอบคุณพี่พราวฟ้าเสี่ยโบ๊ทที่คอยสนับสนุนหนูค่ะ ขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังทุกๆคนทุกๆกำลังใจนะคะ”