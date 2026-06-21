ระเบิดศึกวิ่ง 10K ชิงแชมป์ประเทศไทย "ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2026 Presented by LG"

สมาคมก้าวท้าใจ ผนึกกำลังกรมอนามัย ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข, กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะ Presenting Sponsor ร่วมจัดงานวิ่ง 10K ใจกลางเมืองกรุงสุดยิ่งใหญ่ "ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2026 Presented by LG" เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2569 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) โดยมีนักวิ่งจากทั่วประเทศหลั่งไหลร่วมแข่งขันสุดคึกคักกว่า 8,000 คน บนเส้นทาง "สนามสายทำเวลา" ที่ผ่านสะพานพระราม 8 และสะพานปิ่นเกล้า แลนด์มาร์คใจกลางกรุงเทพมหานคร ซึ่งนับเป็นสนามวิ่ง 10K แห่งเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระยะทางและสถิติเวลาอย่างเป็นทางการจากสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร ได้แก่
ดร.สาธิต ปิตุเตชะ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมก้าวท้าใจ,
นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข,
นายมงคล วิมลรัตน์ อธิบดีกรมพลศึกษา,
นายแพทย์ สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย นายกสมาคมก้าวท้าใจ,
นายแพทย์ ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย,
นางสาวกรองกาญจน์ พุ่มวิเศษ ผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ,
นายอาชวันต์ กงกะนันทน์ รองผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,
นายแพทย์ไพโรจน์ เสาน่วม รองผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ,
นายซอง ฮันจอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด,
นายพรชัย ลี้ละวงศ์ ผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์,
นายอำนาจ สิงหจันทร์ หัวหน้าฝ่ายการตลาด บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด,
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมเปิดการแข่งขัน และวิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะ 5 กิโลเมตรอีกด้วย
นอกจากนี้ กิจกรรมครั้งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันวิ่งให้ทัดเทียมระดับสากล ด้วยการสนับสนุนจากสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ ในการกำหนดเส้นทางการแข่งขันที่ปลอดภัยสำหรับนักวิ่ง พร้อมทั้งรับรองมาตรฐานระยะทางและบันทึกสถิติเวลาการแข่งขันอย่างเป็นระบบ ท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคักบนเส้นทาง "ปราบเซียน" ที่นักวิ่งต่างพิสูจน์ความอึดและความแกร่งได้อย่างแท้จริง โดยอัตราการเข้าเส้นชัยอยู่ในระดับสูง และกิจกรรมยังเน้นย้ำเรื่องการจัดงานวิ่งปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ตามแนวทางการรณรงค์ของ สสส. เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพของทุกคนอย่างแท้จริง
ดร.สาธิต ปิตุเตชะ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมก้าวท้าใจ กล่าวว่า
"สมาคมก้าวท้าใจก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีผ่านกิจกรรมทางกาย การแข่งขัน "ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2026 Presented by LG" ครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการยกระดับสนามวิ่งของไทยให้ได้มาตรฐานระดับชาติอย่างเป็นทางการ เราภูมิใจที่ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วน และหวังว่าจะเห็นนักวิ่งทุกท่านมาร่วมสร้างความทรงจำที่ดีบนเส้นทางอันงดงามใจกลางกรุงเทพมหานครแห่งนี้ร่วมกัน"
นายซอง ฮันจอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า
“การก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 ในฐานะ Presenting Sponsor ของการแข่งขัน 'ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2026 Presented by LG' คือบทพิสูจน์ถึงความตั้งใจจริงของแอลจีในการส่งมอบคุณค่ากลับคืนสู่สังคม ด้วยปรัชญา 'Life's Good.' ที่ไม่เพียงมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมเพื่อชีวิต แต่ยังรวมถึงการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน กิจกรรมนี้คือเวทีที่หลอมรวมพลังความมุ่งมั่นของคนไทย ซึ่งแอลจีพร้อมและยินดีที่จะผลักดันวาระด้านสุขภาพนี้ต่อไป เพื่อตอกย้ำจุดยืนในการเป็นแบรนด์ที่มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และเติบโตเคียงคู่กับสังคมไทยอย่างมั่นคง ย”
ผลการแข่งขันปีนี้ปรากฏว่า GUTANANO KEBEDE นักวิ่งชาวเอธิโอเปีย โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยม คว้าแชมป์โอเวอร์ออลชายไปครอง ด้วยเวลา 31 นาที 23 วินาที
ด้านแชมป์โอเวอร์ออลหญิงเป็นของ STORM WOODWARD นักวิ่งสาวชาวไทย ที่วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกในประเภทหญิง ด้วยเวลา 36 นาที 48 วินาที
ขณะที่นักวิ่งไทยที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในระยะ 10 กิโลเมตร ฝ่ายชาย ได้แก่ PONGSAKORN SUKSAWAT (มังกร) คว้าแชมป์ 10K ชายไทย ด้วยเวลา 33 นาที 18 วินาที
ส่วนแชมป์ 10K หญิงไทย ตกเป็นของ STORM WOODWARD ที่ยังคงรักษาฟอร์มร้อนแรง คว้าตำแหน่งไปครองด้วยเวลา 36 นาที 48 วินาที พร้อมสร้างผลงานยอดเยี่ยมด้วยการคว้าแชมป์โอเวอร์ออลหญิงในรายการเดียวกันอีกด้วย
การจัดการแข่งขันครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากภาครัฐและเอกชน สมาคมก้าวท้าใจ ในฐานะผู้จัดการแข่งขัน "ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2026 Presented by LG" ขอขอบคุณ นักวิ่ง อาสาสมัคร ผู้สนับสนุน อาทิ กรมอนามัย ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข, กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, กรุงเทพมหานคร, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบริษัท แอลจีอีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะ Presenting Sponsor นอกจากนี้ยังมี เกลือแร่เกเตอเรด (Gatorade), น้ำดื่มอควาฟิน่า (Aquafina), สเปรย์สมุนไพรคลายกล้ามเนื้อโปรฟรีซ (Pro Freeze), เช็กเรซ (Checkrace) ผู้ให้บริการระบบสมัครและรับอุปกรณ์การแข่งขัน ตลอดจนหน่วยงานร่วมสนับสนุน ได้แก่ กองบัญชาการตำรวจนครบาล, สถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง, สถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์, สถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้ง, สถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม, สถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขัน, สถานีตำรวจนครบาลคู่ขนานลอยฟ้า, โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร, บริษัท เรซอัพ เวิร์ค จำกัด ซึ่งพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผนวกกับความมุ่งมั่นภายใต้แนวคิด 'Life's Good' ของแอลจี มีส่วนสำคัญที่ทำให้กิจกรรมเพื่อสุขภาพรณรงค์ให้คนไทยเดิน-วิ่งเพื่อลดความเสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ครั้งนี้ ประสบความสำเร็จอย่างสวยงาม และทิ้งความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมทุกคน
สำหรับข่าวสารและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการแข่งขัน สามารถติดตามได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship