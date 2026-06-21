เทควันโดแบโผจอมเตะชุดล่าทองเอเชียนเกมส์ 2026 “หยู-ใบเตย“ นำทัพ

เทควันโดไทยได้ครบ 10 จอมเตะลุยศึกเอเชียนเกมส์ 2026 ที่ญี่ปุ่น ประเภทต่อสู้ 8 คน มี "หยู" บัลลังก์ ทับทิมแดง แชมป์รุ่น 63 กก.ชาย เอเชียนเกมส์ ครั้งที่แล้ว กับ "ใบเตย" ศศิกานต์ ทองจันทร์ นำทัพ "โค้ชเช" เชื่อฝีมือไม่เป็นรองใคร แต่ต้องปรับจูนแก้ไขจุดอ่อนให้ดี ทำได้มีลุ้นถึงแชมป์ ขณะที่ ประเภทพุมเซ่ นาวิน ปินฑะสูตร กับ "ใบปอ" ฐิตารีย์ แก้วโอฬารวสุ โชว์ลีลาโดนใจกรรมการคัดเลือก คว้าโควตาไปลุย โค้ชลี นายอน ชี้ หนนี้เป็นงานหนัก แต่ยังมั่นใจฝีมือเด็กไทย มีเหรียญติดมือ
ความเคลื่อนไหวของนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย ชุดเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 "ไอจิ-นาโงย่าเกมส์ 2026" ที่จังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19 ก.น.-4 ต.ค.69 โดยศึกเอเชียนเกมส์ 2026 ครั้งนี้ ทีมจอมเตะไทย ได้รับโควตานักกีฬา รวมทั้งสิ้น 10 คน (ประเภทต่อสู้ 8 คน, ประเภทพุมเซ่ 2 คน) นั้น
ล่าสุด "บิ๊กเอ" ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ นายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หลังจากได้รับการยืนยันว่าสมาคมฯ ได้รับโควตารวม 10 คน ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่เราวางไว้แล้วนั้น สมาคมฯ ได้ดำเนินการจัดการประลองเพื่อคัดเลือกนักกีฬาทันที ประเภทต่อสู้ มี "โค้ชเช" ชัชชัย เช หัวหน้าผู้ฝึกสอน เป็นผู้ดูแล ส่วนประเภทพุมเซ่ (ท่ารำ) มี โค้ชลี นายอน เป็นผู้ควบคุม ซึ่งกระบวนการการคัดเลือกตัว เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ซึ่งนอกจากโค้ชเชและโค้ชลีแล้ว ยังมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมการคัดตัวนักกีฬาทั้ง 2 ประเภทด้วย ซึ่งตอนนี้ สมาคมฯ ได้นักเทควันโดทีมชาติไทย ครบทั้ง 10 คน ไปลุยศึกเอเชียนเกมส์ 2026 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ในส่วนของประเภทต่อสู้นั้น "โค้ชเช" ชัชชัย เช หัวหน้าผู้ฝึกสอน เปิดเผยว่า การคัดเลือกตัวครั้งนี้ได้ให้นักกีฬาเตะประลองเหมือนแข่งขันจริง แบ่งเป็นนักกีฬาชาย 4 รุ่น คือ 58 กก., 68 กก., 80 กก. และมากกว่า 87 กก. และนักกีฬาหญิง 4 รุ่น คือ 49 กก., 57 กก., 67 กก. และมากกว่า 67 กก.
สรุปผลการคัดเลือกนักเทควันโดทีมชาติไทย ประเภทต่อสู้ มีดังนี้ นักกีฬาชาย ได้แก่ รุ่น 58 กก. "ฟาอีส" สิรวิชญ์ มะหะหมัด, รุ่น 68 กก. "หยู" บัลลังก์ ทับทิมแดง เจ้าของเหรียญทอง รุ่น 63 กก. ศึกเอเชียนเกมส์ 2024 ที่จีน, รุ่น 80 กก. "ไอออน" กฤตยชญ์ พร้อมปัจจุ, รุ่นมากกว่า 87 กก. แจ็ค วูดี้ เมอร์เซอร์ ส่วนนักกีฬาหญิง ได้แก่ รุ่น 49 กก. "อิม" พัชรกัญน์ พูลเกิด, รุ่น 57 กก. "ขนมจีบ" ณัฐกมล วาสนา, รุ่น 67 กก. "ใบเตย" ศศิกานต์ ทองจันทร์, รุ่นมากว่า 67 กก. "ลูกแก้ว" กัญจ์ณาลักษณ์ ชื่นชูกลิ่น
"จากรายชื่อจอมเตะชุดเอเชียนเกมส์ 2026 ทั้ง 8 คน นั้น มีนักกีฬาที่เคยไปแข่งขันเอเชียนเกมส์ เพียง 2 คน คือ "หยู" บัลลังก์ ทับทิมแดง แชมป์รุ่น 63 กก.ชาย กับ "ใบเตย" ศศิกานต์ ทองจันทร์ เรื่องของฝีมือ ตนไม่กังวล แต่ต้องซ้อมให้ดี แก้ไขข้อบกพร่องในช่วง 3-4 เดือนก่อนแข่งให้ดี หากทำได้เรามีลุ้นเหรียญทองแน่นอน" โค้ชเช กล่าว
ทางด้านประเภทพุมเซ่ (ท่ารำ) นั้น โค้ชลี นายอน หัวหน้าผู้ฝึกสอน เปิดเผยว่า การคัดเลือกตัวครั้งนี้นักกีฬาจะต้องทำผลงานได้ดี ทั้งท่าพุมเซ่มาตรฐานและพุมเซ่ฟรีสไตล์ การแข่งขันเป็นไปอย่างสูสี ซึ่งคณะกรรมการตัดสิน ก็ได้มีมติเลือกนักกีฬาที่ทำผลงานได้ดีที่สุดทั้ง 2 คน ได้แก่ ประเภทเดี่ยวชาย "หมูปิ้ง" นาวิน ปินฑะสูตร และประเภทเดี่ยวหญิง ฐิตารีย์ แก้วโอฬารวสุ จากนี้จะมีการเข้าแคมป์ฝึกซ้อมอย่างเข้มข้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุด ซึ่งเป้าหมายคือการคว้าเหรียญกลับมาให้ได้ แม้ว่าจะเป็นงานยาก แต่ยังมั่นใจในฝีมือของเด็กไทย จะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอน
อนึ่ง สำหรับกีฬาเทควันโด ในศึกเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 มีชิงชัยทั้งหมด 11 เหรียญทอง แบ่งเป็นประเภทพุมเซ่ 2 เหรียญทอง, ประเภทต่อสู้ 8 เหรียญทอง และเทควันโด เสมือนจริง 1 เหรียญทอง โดยจะแข่งขันระหว่างวันที่ 1-3 ต.ค.69