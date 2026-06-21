"ญี่ปุ่น" เหนือชั้นถล่ม 4-0 เขี่ย "ตูนิเซีย" ตกรอบแรก

ญี่ปุ่น ฟอร์มเหนือชั้น ถล่ม "อินทรีแห่งคาร์เธจ" ตูนิเซีย ขาดลอย 4-0 ศึกฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน ตามเวลาไทย
ศึกฟุตบอลโลก 2026 รอบแรก นัดที่ 2 ของกลุ่ม F ณ สนามเอสตาดิโอ มอนเทอร์เรย์ (1 นัด มี 0 คะแนน) ปลด ซาบรี ลามูชี พ้นตำแหน่งกุนซือ แต่งตั้ง แอร์เว เรนาร์ คุมทีมปะทะ ญี่ปุ่น (1 นัด มี 1 คะแนน) โดยทั้ง 2 ทีมต้องการชัยชนะ เพื่อลุ้นเข้ารอบน็อกเอาท์
ญี่ปุ่น ปลดล็อกแค่ 4 นาที เคอิโตะ นากามูระ กระชากไปสุดเส้นฝั่งซ้าย จ่ายใส่พานให้ ไดชิ คามาดะ ยิงจ่อๆ ขึ้นนำ 1-0 สกอร์เกือบไหลนาที 11 คามาดะ ผู้ทำประตูแรก ยิงลูกเรียดด้วยขวากำลังจะเสียบเสาแรก เอย์เมน ดาห์เมน นายทวาร ปัดบนเส้นแบบหวุดหวิด และลุกมาบล็อกจังหวะซ้ำของ ทาเคฮิโระ โทมิยะสึ
สถานการณ์ ตูนิเซีย ย่ำแย่นาที 31 แนวรับมัวแต่ถอยมากองหน้าประตู ปล่อยให้ อายาเสะ อูเอดะ ครองบอลเลี้ยงหาช่อง แล้วสับไกด้วยขวาระยะ 18 หลาลอดขา มอนตาสซาร์ ตัลบี เซ็นเตอร์ฮาล์ฟ ตามหลัง 0-2 โอกาสเข้ารอบริบหรี่
เริ่มครึ่งหลัง "ซามูไร บลู" เล่นแบบรักษาสกอร์เป็นหลัก โดยถอยมาตั้งรับ, ดึงเกมช้า และเน้นครองบอล กระทั่งนาที 69 อายาเสะ อูเอดะ ชิ่งจังหวะเดียวให้ จุนยะ อิโตะ หลุดเดี่ยวแล้วแปผ่าน เอย์เมน ดาห์เมน ง่ายๆ ตอกฝาโลงสนิท 3-0
เข้าสู่นาที 83 ทีมของ ฮาจิเมะ โมริยะสึ ย้ำชัย 4-0 ไคชู ซาโนะ ทะลุมาตรงสุดเส้นฝั่งขวา ตักมาเสาสองให้ อายาเสะ อูเอดะ โหม่งย้อยๆ ย้อนศร จบเกม ญี่ปุ่น เก็บเพิ่มเป็น 4 แต้ม เท่ากับ เนเธอร์แลนด์ส แซง สวีเดน ขึ้นอันดับ 2 ขณะที่ ตูนิเซีย ตกรอบแรก
รายชื่อ 11 ตัวจริง
ตูนิเซีย (3-4-2-1) : เอย์เมน ดาห์เมน, ดีแลน บรอนน์, โอมาร์ เรกิก, มอนตาสซาร์ ตัลบี, อาลี อับดี, ยาน วาเลรี, เอลลิส สคิรี, อานิส สลิมาเน, ฮันนิบาล เมจ์บรี, เซบาสเตียน ตูเน็กตี, เอเลียส ซาอัด
ญี่ปุ่น (3-4-2-1) : ไซออน ซูซูกิ, ฮิโรกิ อิโตะ, โก อิตากูระ, ทาเคฮิโระ โทมิยะสึ, ไดชิ คามาดะ, ริตสึ โดอัน, ไคชู ซาโนะ, อาโอะ ทานากะ, อายาเสะ อูเอดะ, เคอิโตะ นากามูระ, จุนยะ อิโตะ
ผลฟุตบอลโลก 2026 รอบแรก ประจำวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน
กลุ่ม E
เยอรมนี 2-1 ไอวอรี โคสต์
[0-1 ฟรองค์ เคสซิเย น.30, 1-1 เดนิซ อุนดาฟ น.68, 2-1 เดนิซ อุนดาฟ น.90+4]
เอกวาดอร์ 0-0 คูราเซา
กลุ่ม F
เนเธอร์แลนด์ส 5-1 สวีเดน
[1-0 ไบรอัน บร็อบบีย์ น.5, 2-0 ไบรอัน บร็อบบีย์ น.17, 3-0 โคดี กักโป น.47, 4-0 โคดี กักโป น.54, 4-1 แอนโธนี อีแลงกา น.59, 5-1 คริเซนซิโอ ซัมเมอร์วิลล์ น.89]