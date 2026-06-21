แอดมินฟีฟ่าไทยแท้! ตัดคลิปบอลโลกโปรตุเกส-สหรัฐฯ ใส่เพลงไมค์ ภิรมย์พร คนดูแห่แซวสนั่น

ฟีฟ่า เอาใจคนไทย ตัดคลิปเกมโปรตุเกส เสมอ สหรัฐฯ 2-2 ในบอลโลก 2014 แต่ใส่ซาวด์เพลงดัง เหนื่อยไหมคนดี ของ ไมค์ ภิรมย์พร ลงแพลตฟอร์ม TikTok
แฟนบอลไทยที่เปิดดูสุดจะกลั่น เพราะคลิปและเพลงเข้ากัดสุดๆ จนแฟนๆแห่ไลท์ แชร์ กระหน่ำคอมเมนต์แซวแอดมินฟีฟ่า
“แอดเป็นคนแถวไหนครับ”
“ปัดไปดูผู้ติดตาม 68 ล้าน ห๊ะ”
“555555 กุขำกับแอดมิน”
“นอกจาก Lisa ก็มีพี่ไมค์ได้ไปบอลโลกแล้ว”
“เดี๋ยววว อ้ายสาศ !!! แล้วเพลงปีลึกด้วยนะ”
“ไม่แปลกเพราะซื้อลิขสิทธิ์2ฤดูกาล ฟรีโมเม้น”
“กรูจะรั่วกับเเอดมินช่องนี้เเล้วนะ”
“ถึงขั้นกลับไปดูช่องแอ็คจริงป่ะวะ5555”
“อะไรวะเนี่ย5555”
“สถานการณ์เข้ากับเพลง”
“กูจะรั้วววววกับช่องฟีฟ่า แล้วช่องทางการซะด้วยนะ 55555”
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