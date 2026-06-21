“เทนนิส” แจ้งความเพจปริศนา เอาผิดฐานดูดคลิปไปใช้สงสัยอาจเป็นมิจฉาชีพ

“เทนนิส” พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ จอมเตะฮีโร่เหรียญทอง โอลิมปิกเกมส์ 2 สมัย ในปี 2020 และ 2024 เดินทางเข้าแจ้งความ ที่สถานีตำรวจนครบาลภูธรบางแก้ว เมื่อ 20 มิ.ย.ที่ผ่านมา หลังพบเฟซบุ๊คปริศนาเพจหนึ่ง ดูดคลิปและคอนเทนต์ของตนเองไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นจำนวนหลายคลิป ซึ่งตนสงสัยว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพ
“เทนนิส” เผยว่า เฟซบุ๊คที่ชื่อว่า “Suparerk Chaikul” ได้ดูดคลิปของตนเองไปลงในช่องทางของตัวเองแบบหน้าตาเฉย ซึ่งเฟซบุ๊คนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับตนเอง และที่เอาไปลง เป็นคลิปที่มีตนเอง มีจูเนียร์ ครอบครัว และเด็กๆที่โรงเรียนเทควันโด ตนอยากจะเตือนภัย และให้ทุกคนระวังมิจฉาชีพเอาไว้ด้วย และขอเตือนว่าให้รีบลบคลิป เพราะว่าตอนนี้ได้ดำเนินคดีทางกฎหมายเรียบร้อยแล้ว