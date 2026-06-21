ครบรอบ 50th Anniversary ThaiArms ยิ่งใหญ่! นำทัพนักแม่นปืน 168 คน ตบเท้าร่วมศึกยิงปืน "HUA HIN IPSC HANDGUN 2026" สุดคึกคัก

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2569 สมาคมกีฬายิงปืนหัวหิน ร่วมกับ สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ IPSC และครบรอบ 50th Anniversary ThaiArms อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมกับการแข่งขันรายการ “HUA HIN IPSC HANDGUN CHAMPIONSHIP 2026” Level 3 ที่สนามยิงปืน สมาคมกีฬายิงปืนหัวหิน ต.บ่อฝ้าย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี พลตรี สุเมศ พูลมี ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ (ผู้แทน) พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย พลเอก สมควร ทองนาค ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยอามส์ จำกัด และ นายชาญชัย กรรณสูต ประธานกรรมการ บริษัท ไทยอามส์ จำกัด และนายกสมาคมกีฬายิงปืนหัวหิน ร่วมกันจัดงานการแข่งขันกีฬายิงปืนรายการ “HUA HIN IPSC HANDGUN CHAMPIONSHIP 2026” Level 3 รายการนี้ได้รับความสนใจจากนักกีฬายิงปืนรณยุทธมีทั้งคนไทย, ชาวต่างชาติ และประชาชนทั่วไป โดยมีนักกีฬายิงปืนจาก จีน, มาเก๊า, ฟิลิปปินส์, ลาว และไทย เข้าร่วมแข่งขันชิงชัยทั้งหมด 168 คน โดยการจัดการแข่งขันแบ่งออกเป็นประเภทปืนต่างๆ จำนวน 7 ดิวิชั่นปืน แบ่งเป็นประเภท 7 กลุ่มตามประเภทปืน มีถ้วยเกียรติยศในการแข่งขันจำนวน 7 รางวัล, ถ้วยรางวัลชุดอ๊อฟ 7 รางวัล เและเหรียญรางวัล 360 เหรียญ ซึ่งการแข่งขันในรายการนี้ได้รับความสนใจจากนักกีฬาทั้งไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก ซึ่งบรรยากาศการแข่งขันเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นของนักกีฬายิงปืนทุกคนต่างโชว์ฝีมือกันอย่างเต็มที่ และสร้างความประทับใจให้กับผู้ชม ไม่ว่าจะเป็นความทุ่มเทของนักกีฬา และความตื่นเต้นเร้าใจของผู้ชม ที่ร่วมสร้างความทรงจำที่ดีไปด้วยกัน
หลังจบการแข่งขันยิงปืนรณยุทธ รายการ “HUA HIN IPSC HANDGUN CHAMPIONSHIP 2026” Level 3 มีพิธีมอบรางวัลให้แก่นักกีฬายิงปืน โดยมี พลตรี สุเมศ พูลมี ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ (ผู้แทน) พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันฯ พร้อมด้วย พลเอก สมควร ทองนาค ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยอามส์ จำกัด, นายวัฒน์ ศรีจินตอังกูร อุปนายกสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย และ นายชาญชัย กรรณสูต นายกสมาคมกีฬายิงปืนหัวหิน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขันกีฬายิงปืนในครั้งนี้อีกด้วย
สรุปผลการแข่งขันกีฬายิงปืนรายการ “HUA HIN IPSC HANDGUN CHAMPIONSHIP 2026” Level 3 ในแต่ละประเภทมีดังนี้
1. Standard
ด.ช.ณฤธร จารุเพียรเลิศ
2. Production Mr.Tecson Rolly Nathaniel
3. Production Optic
นายนพดล น้ำตาปี
4. Open
นายสิรภพ เหมมาลา
5. Optic
นายรัตนสินทร์ วรรณนิยม
6. ลูกโม่
นายธีรพงษ์ ทิมอินทร์
7. คลาสสิค
นายวศุ ศิริธร
นายชาญชัย กรรณสูต นายกสมาคมกีฬายิงปืนหัวหิน กล่าวว่า สำหรับการแข่งขันรายการ “HUA HIN IPSC HANDGUN CHAMPIONSHIP 2026” Level 3 พร้อมกับเป็นวันครบรอบ 50th Anniversary ThaiArms ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ และถือว่าเป็นที่น่าพอใจของสมาคม จากการที่มีนักกีฬาสมัครเข้าร่วมแข่งขันชิงชัยเป็นจำนวนมาก และขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลการแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งรายการนี้เป็นอีกหนึ่งรายการที่มีนักกีฬายิงปืนได้เข้าร่วมประลองฝีมือ และหวังว่าการแข่งขันในครั้งหน้า สนามยิงปืนสมาคมกีฬายิงปืนหัวหิน ขอต้อนรับนักกีฬายิงปืนทุกท่านในครั้งต่อไป