สาวไทยฟอร์มดุ ชนะ 3-1 เก็บชัยสองนัดรวด ขยับขึ้นอันดับ 12 VNL

การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ ลีก 2026 สนามสอง ที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ที่สนามนี้ทำผลงาน แพ้ยูเครน มาในเกมแรก 2-3 เซต ก่อนมาเอาชนะ บัลแกเรีย 3-0 เซต มีรวมเป็น 6 แต้ม อยู่อันดับ 15 ล่าสุด ทีมนักตบสาวไทย อันดับ 20 ของโลก มาลงสนามนัดที่สามพบกับ แคนาดา ทีมอันดับ 10 ของโลก
แมตช์นี้ "โค้ชอ๊อต" เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ส่งผู้เล่น 6 คนแรกประกอบด้วย ศศิภาพร จันทวิสูตร, วิมลรัตน์ ทะนะพันธุ์, พรพรรณ เกิดปราชญ์ กัปตันทีม, อัจฉราพร คงยศ, ทัดดาว นึกแจ้ง, พิมพิชยา ก๊กรัมย์ และ ตัวรับอิสระ ปิยะนุช แป้นน้อย ส่วน แคนาดา นำมาโดย อีมิลี่ แมกลิโอ กัปตันทีม
เซตแรก ทั้งสองทีมสู้กันได้อย่างสูสี แต่ช่วงปลายเซต แคนาดาเริ่มเล่นพลาดกันเอง ในขณะที่ทีมสาวไทยยังจบสกอร์ได้ดี เอาชนะไปก่อน 25-21
จากนั้นเซต 2 ทีมสาวไทยช่วยกันตบทำแต้มนำต่อเนื่อง แต่มาถึงช่วงปลายเซต ถูกแคนาดาทำแต้มพลิกขึ้นนำ จนไทยแพ้ไป 22-25
เซต 3 ทีมไทย กลับมาเล่นได้ดี ทำแต้มนำห่างต่อเนื่อง ก่อนปิดเซตเอาชนะไปได้ 25-18
เซตที่ 4 ทีมสาวไทยเล่นด้วยความมั่นใจ ใช้เกมบุกที่หลากหลายทำแต้มได้ต่อเนื่อง เอาชนะไปได้ 25-20
สรุป ทีมนักตบสาวไทย เอาชนะ แคนาดา 3-1 เซต 25-21, 22-25, 25-18, 25-20 เก็บเพิ่มอีก 3 แต้ม มีรวมเป็น 9 แต้ม ขึ้นมาอยู่อันดับที่ 12
สำหรับนัดสุดท้ายของสนาม วันที่ 21 มิ.ย. ทีมสาวไทย จะพบกับ เนเธอร์แลนด์ อันดับ 8 ของโลก แข่งขันเวลา 20.30 น. ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX