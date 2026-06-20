หนุ่มเม็กซิกันเริ่มใจไม่ดี หลังไวรัลคลิปแฟนบอลต่างชาติหอมแก้ม-จูบสาวเจ้าถิ่นเพียบในบอลโลก 2026

ฟุตบอลโลก 2026 ที่เม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วม กำลังสร้างสีสันนอกสนามแบบคาดไม่ถึง หลังโลกโซเชียลแห่แชร์คลิปแฟนบอลต่างชาติร่วมฉลองกับสาวชาวเม็กซิกันตามจุดรวมพลสำคัญในเมืองใหญ่ จนกลายเป็นไวรัลไปทั่ว TikTok, Instagram และ X
หลายคลิปเผยให้เห็นบรรยากาศสุดคึกคักหลังเกม ทั้งการกอด หอมแก้ม และจูบกันท่ามกลางการเฉลิมฉลอง ทำให้เพจดังหลายแห่งนำไปแซวว่า “ตอนนี้คนที่เครียดที่สุดอาจไม่ใช่คู่แข่งในสนาม แต่เป็นหนุ่มเม็กซิกัน”
กระแสดังกล่าวมียอดรับชมรวมหลายล้านวิว และกลายเป็นอีกหนึ่งสีสันของฟุตบอลโลกครั้งนี้ แม้ส่วนใหญ่จะถูกมองเป็นคอนเทนต์ขำขันและบรรยากาศแห่งมิตรภาพระหว่างแฟนบอลจากทั่วโลกก็ตาม