“บิว” นำทีมไต้ฝุ่นโค่นจีนถึงถิ่น หยิบทองวิ่งผลัดผสม 4x100 เอเชีย พร้อมทุบสถิติประเทศไทยรอบ 7 ปี

“บิว” ภูริพล บุญสอน ยอดลมกรดชาวไทย ที่รับหน้าที่ไม้ 3 ช่วยทีมกรีฑาไทย ที่มี ชุติทัศน์ พฤกษ์สรนันท์ (ไม้ 1), สุกานดา เพ็ชรรักษา(ไม้ 2) และ จิราภัทร ขานอ่อนตา (ไม้ 4) คว้าเหรียญทองวิ่งผลัดผสม 4x100 เมตร ชิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่จีน ได้สำเร็จ เมื่อ 20 มิ.ย.ที่ผ่านมา หลังทำเวลาได้ 41.14 วินาที ด้านที่ 2 จีน 41.29 วินาที และที่ 3 อินเดีย 41.47 วินาที
ผลงาน 41.14 วินาที ของ 4 ลมกรดไทยชุดนี้ ยังถือเป็นการทำลายสถิติประเทศไทย 41.99 วินาที ซึ่งเหล่าลมกรดรุ่นพี่ นำโดย ชยุตม์ คงประสิทธิ์, ณัฐพงศ์ วีระวงษ์รัตนศิริ, ทัศพร วรรณกิจ และขวัญฤทัย ปากดี ทำเอาไว้ตอนคว้าเหรียญทองซีเกมส์ 2019 ที่ฟิลิปปินส์ ด้วย