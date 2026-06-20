มรฏ.อุดร-ม.ขอนแก่นแม่น ซิวแชมป์ est 3x3ภาคอีสาน

การแข่งขันบาสเกตบอล est Cola 3x3 Basketball U-League รอบชิงชนะเลิศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ อาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ. ขอนแก่น โดยทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศ ที่ผ่านเข้าสู่ “รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ” ต่อไป มีผลการแข่งขันมีดังนี้
⛹️♂️ ประเภททีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
กัปตันโอม By UDRU มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ชนะ Sarakham1.TNSU มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม 18 - 13 ชิงที่ 3 RMUTI-KKC มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ชนะ A-CPRU 21 - 13
⛹️♀️ ประเภททีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
1 KKU มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชนะ
2 ม.อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 16 - 6 ชิงที่ 3
3 Rockets KKU มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชนะ KKU A 13- 10
นักกีฬาตำแหน่ง Rising Star ประจำภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ “การ์ฟิว” พีระวิชญ์ มาลาแสง อายุ 21 ปีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ อุดรธานี ในประเภทชาย และ “อั้ม” ภัณฑิรา พันบท อายุ 21 ปี จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในประเภทหญิง
สนามถัดไป เป็นการชิงแชมป์ภาคใต้ ที่ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา วันพุธที่ 24 มิ.ย.นี้