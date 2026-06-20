เปลี่ยนไปเป็นคนละคน 7 วันหลังอยู่กับจอนนี่มือปราบ “อำนาจ”​ กำลังใจล้น หักดิบสิ่งมอมเมาได้แล้ว

จอนนี่มือปราบ อดีตนายตำรวจดังที่รับ อำนาจ รื่นเริง หรือ ”เพชร“ อดีตนักชกแชมป์โลกของสหพันธ์มวย IBF ที่มีข่าวฉาวทั้งเรื่องสุราและยาเสพติดอย่างหนัก เข้ามาดูแล อัพเดทชีวิตของ “เจ้าเพชร” โดยระบุว่า วันนี้ 20 มิ.ย.2569 เป็นวันที่ 7 วัน ที่ อำนาจ อยู่ร่วมกันกับตน ถือว่าเปลี่ยนไปมาก และเป็นในทิศทางที่ดีขึ้น กับวันที่ 7 ดูสดใสและหล่อขึ้น ซึ่งตนก็ยังพา อำนาจ ไปอบสมุนไพรเพื่อขับสารพิษออกจากร่างกายมาแล้ว 3 วันติดต่อกันด้วย แถมสภาพจิตใจเต็ม 100 ไม่มีวอกแวกที่จะกลับไปหาในสิ่งมอมเมาที่ไม่ดี
ทั้งนี้ จอนนี่มือปราบ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊คว่า “ไปให้สุด.เอาคำดูถูกเหยียดหยามมาเป็นขั้นบันไดแล้วไต่ขึ้นไปครับ หากผมได้รับปาก ผมบอกว่าผมช่วยคน คือผมช่วยให้สุด ผมจะไม่ทิ้งห่าง ผมให้ใจเขา ผมวางแผนบำบัดรักษาเขาเป็นระบบของผม จิตวิทยา ลูกล่อ ลูกชน ผมใส่ลงไปในแผนของผมทั้งหมด
แผน ใจวัดใจ และให้ใจ … ผ่าน 7 วันมาแล้ว สำหรับคนหักดิบ ผมถือว่า จิตใจเขาผ่านมันได้ครับ เขาได้อบสมุนไพร เห็นเขาฟุตเวิร์คมวย ชกลม ผมดีใจมากๆ เขาคงรักมวยของเขา The Hero Is Coming Back = ฮีโร่กำลังจะกลับมา อำนาจ รื่นเริง”