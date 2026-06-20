“นุ้ก สงขลา” กด “แจ็ค” 4-2 ผงาดแชมป์สอยคิวอาชีพสนาม 4 ที่พังงา

การแข่งขันสนุกเกอร์ ไทยแลนด์ แร็งกิ้ง เซอร์กิต 2026 "I-EA-T พังงา คัพ" รอบสุดท้าย รายการที่ 4 ที่ โรงแรมเอราวัณ โคกกลอย จ.พังงา เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.69 เดินทางมาถึงวันสุดท้ายของการชิงชัย ซึ่งเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ โดยมี นายพงษ์ธิราช โภคบุตร นายกเทศมนตรีเมืองโคกกลอย มาเป็นประธานมอบรางวัล พร้อมด้วย นายสุนทร จารุมนต์ นายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย, นายปุรเชษฐ์ เดือนแจ้ง ประธานจัดการแข่งขันมาร่วมมอบรางวัล
คู่ชิงชนะเลิศ แข่งระบบ 4 ใน 7 เฟรม เป็นการพบกันระหว่าง "นุ้ก สงขลา" กฤษณัส เลิศสัตยาทร นักสนุกเกอร์มือ 1 ประเทศไทย ดวลกับ "แจ็ค สระบุรี" เดชาวัต พุ่มแจ้ง นักแม่นรูมือ 4 เมืองไทย ซึ่งสถิติคู่นี้เจอกันมา 10 ครั้ง นุ้ก ชนะได้ 8 ครั้ง แจ็ค ชนะ 2 ครั้ง และในปีนี้ทั้งคู่เข้าชิงมาคนละครั้ง เป็นได้แค่รองแชมป์ ซึ่งทั้งคู่ต่างก็พ่ายแพ้ให้กับ "เอฟวัน"เทพไชยา อุ่นหนู่
เปิดมาเฟรมแรก นุ้ก เป็นฝ่ายตบอยู่คนเดียวตลอด และแทงเสียฟาวล์เองให้คู่แข่งได้แต้ม ก่อนที่ นุ้ก สงขลา จะมาทิ่มเอาชนะไปก่อน 75-23 ขึ้นนำ 1-0 เฟรม เข้าเฟรมสอง นุ้ก ตบได้แค่แดงลูกเดียวพลาดฟาวล์ ส่งให้ แจ็ค สระบุรี เดินหน้าเข้าเบรคไม้เดียว 98 แต้มตามมาเสมอ 1-1 เฟรม มาเฟรมสามทั้งคู่ผลัดกันตบไปคนละไม้ ก่อน แจ็ค พลาดตบดำไปจ่อ นุ้ก ได้โอกาสทิ่มไม้เดียวชนะ 73-28 นำอีกครั้ง 2-1 เฟรม
มาถึงเฟรมสี่ ทั้งคู่ใช้เวลาแทงกันอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงก่อนที่ แจ็ค จะได้มาตบ 2 ไม้ชนะขาด 59-7 ตามมาเสมอ 2-2 เฟรม เข้าเฟรมห้า เกมเปิดมากขึ้น แต่ทั้งคู่แทงสู้ผิดพลาดกันบ่อย ก่อนที่ นุ้ก จะมาได้ตบเบรค 59 แต่มชนะ 83-21 ขึ้นแท่นนำ 3-2 ฟรม พอมาเฟรมหก นุ้ก สงขลา ระเบิดฟอร์มเทพ ไล่สอยไม้เดียวทำเซ็นจูรี่เบรค 102 แต้ม ปิดเกมเอาชนะไปอย่างสุดเร้าใจ 4-2 เฟรม 77-23, 1-98, 73-28, 7-59, 83-21, 110-0 คว้าแชมป์ไปครอง พร้อมเงินรางวัล 2 แสนบาท และรับรางวัลเบรคสูงสุด 2 หมื่นบาท ทำได้ 144 แต้ม ส่วน แจ็ค สระบุรี รองแชมป์ รับ 8 หมื่นบาท