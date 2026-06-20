นครปฐม-ชัยนาท คว้าสิทธิ์ตัวแทนภาคกลางและตะวันตกลุยศึกโค้กคัพยู-17 รอบประเทศ

ศึกฟุตบอลถ้วยเยาวชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย Coke® Cup U17 Thailand Football Championship 2026 รอบภูมิภาค โซนภาคกลางและตะวันตก ซึ่งถือเป็นภาคที่ 3 ของประเทศไทย เดินหน้ามาถึงวันที่ 5 แล้ว พร้อมได้ตัวแทนของโซนเข้าไปเล่นรอบประเทศ
การแข่งขันรายการนี้ เป็นการจับมือกันระหว่าง สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กลุ่มธุรกิจโคคา-โคล่า ในประเทศไทย อันประกอบด้วย บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
การแข่งขันฟุตบอล Coke® Cup U17 โซนภาคกลางและตะวันตก ที่จังหวัดกาญจนบุรี เป็นนครปฐม ที่เอาชนะ เจ้าภาพอย่างพลังกาญจน์ 2-0 ได้ประตูจาก ภีร์ภัทร์ เอี่ยมอำพร นาที 43 กับ ยศกร เต่ยเลี้ยง นาที 55 ส่วน ชัยนาท ฮอร์นบิล ก็มาเชือด สมุทรสาคร ในช่วงท้ายเกม เอาชนะไป 1-0 โดยได้ประตู จาก ภัทรวีร์ ดีบ้านโสก นาที 80 ส่งผลให้ทั้ง 2 ทีม กลายเป็นตัวแทนโซนภาคกลางและตะวันตก ไปลุยรอบชิงแชมป์ประเทศไทย ทันที
สำหรับ โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล Coke® Cup U17 รอบชิงชนะเลิศ ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2569 ที่ สนาม กลีบบัว สเตเดียม ดังนี้ นครปฐม ยูไนเต็ด พบ ชัยนาท ฮอร์นบิล จะมีขึ้น เวลา 15.00 น. ถ่ายทอดสดผ่าน แฟนเพจ Thai Youth Football และ ยูทูป : FA Thailand
การแข่งขันในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเวทีแสดงฝีเท้าระดับภูมิภาคเท่านั้น แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการเฟ้นหา และพัฒนานักเตะดาวรุ่งที่มีศักยภาพเข้าสู่ ทีมชาติไทย U17 ผ่านโมเดล T-MASC อย่างเป็นระบบ โดยรวบรวมนักเตะเยาวชนอายุไม่เกิน 17 ปี จาก 32 ทีมทั่วภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พร้อมลงสนามแข่งขันอย่างเต็มที่ เพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาท ในรอบชิงชนะเลิศต่อไป และโอกาสก้าวสู่เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพและเวทีฟุตบอลระดับโลกในอนาคต
ทั้งนี้การแข่งขันรอบภูมิภาค จะหาอันดับ 1-2 ของรอบคัดเลือกแต่ละโซน จำนวน 6 โซน ไปเล่นรอบชิงแชมป์ประเทศ (12 ทีมสุดท้าย) และหา 4 ทีมสุดท้าย เข้าชิงชนะเลิศแห่งชาติ ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพฯ วันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2569 ต่อไป