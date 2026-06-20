สองสาวทีมชาติคว้าสองแชมป์เอเชีย-แปซิฟิกฯ ที่ศรีลังกา

สองนักกอล์ฟสาวทีมชาติไทยคว้าแชมป์บุคคลและทีมหญิงในศึก เอเชีย-แปซิฟิก กอล์ฟ คอนเฟเดอเรชัน จูเนียร์ แชมเปียนชิพส์ 2026 แข่งขันที่สนามรอยัล โคลัมโบ กอล์ฟ คลับ พาร์ 70 ประเทศศรีลังกา ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายนที่ผ่านมา นอกจากนี้ทีมไทยยังรั้งรองแชมป์ในประเภททีมชายและทีมผสมอีกสองรายการ
โดยประเภทหญิง วันออน-อชิรญาณ์ ศรีวงษ์ นักกอล์ฟสมัครเล่นหญิงอันดับ 22 ของโลก หวดรอบสุดท้ายได้อีก 2 อันเดอร์พาร์ 68 คว้าแชมป์บุคคลหญิงไปด้วยสกอร์รวม 6 อันเดอร์พาร์ 204 พร้อมจับคู่ ยิ้ม-มาริษา โตใจคว้าแชมป์ประเภททีมหญิงอีกหนึ่งรายการ
ขณะที่ประเภทชาย โธมัส-ธกฤต ศุภกรชูวงศ์ และ ไตตั้น-เจษฎา ช่วงประยูร จบอันดับ 4 ร่วมบุคคลชาย และช่วยทีมไทยคว้ารองแชมป์ประเภททีมชาย โดยพ่ายอินเดียเพียงสโตรกเดียว ขณะที่ประเภททีมผสม ธกฤต และ มาริษา รั้งรองแชมป์มาได้อีกหนึ่งรายการ