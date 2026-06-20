นักเทนนิสไทยฝีมือไม่ธรรมดา พาเหรดคว้าชัยเปิดศึกไอทีเอฟ จูเนียร์ส

สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ไอทีเอฟ) ร่วมกับ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ เอแอลเอ็ม เอ็กซ์ อิมแพ็ค เทนนิส แอนด์ สปอร์ต เซ็นเตอร์ จัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก ระดับ เจ 60 รายการ "ไอทีเอฟ จูเนียร์ส เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ เจ60 (1)" ที่สนามเทนนิส เอแอลเอ็ม เอ็กซ์ อิมแพ็ค เทนนิส แอนด์ สปอร์ต เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เปิดฉากวันแรก เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2569 โดยนักกีฬาไทยและต่างชาติเข้าร่วมคึกคัก
นักหวดเยาวชนไทยประเดิมผลงานได้ดี ในประเภทชายเดี่ยว ซึ่งเป็นรอบคัดเลือก รอบแรก โดย วีรวิชญ์ กำพุฒ ที่เคยติดเยาวชนทีมชาติไทยมาแล้ว พยายามใช้การเล่นที่หลากหลายสู้กับ เอลรอย ชิริปัมเบรี จากออสเตรเลีย ก่อนที่ วีรวิชญ์ จะเป็นฝ่ายเอาชนะได้ทั้งสองเซต 6-0 และ 6-2
ด้าน พงศธรรม อสัมภินพงศ์ ก็โชว์ฟอร์มได้ดี ล้มมือวาง 4 ของรอบคัดเลือก ชเรยันต์ มะฮันเทชา ชาวอินเดีย ได้ 2 เซตรวด ด้วยสกอร์ 6-2 และ 7-5 ฉลุยสู่รอบคัดเลือก รอบสอง โดยจะพบกับ วีรวิชญ์ กำพุฒ ต่อไป ส่วน วรเมธ บุญพึ่ง ก็ทำผลงานได้ไม่น้อยหน้า ผ่านเข้ารอบคัดเลือก รอบสอง ได้เช่นกัน หลังจากเอาชนะ ไอเดน แลม จากสิงคโปร์ ด้วยสกอร์ 6-4 ทั้งสองเซต
ขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยว เป็นการแข่งขันรอบคัดเลือก รอบสอง จิรัฏฐ์ อุดมอัครพล พลิกจากที่แพ้เซตแรกให้กับ สาริทรา เอ็นตูรี มือวาง 2 จากอินเดีย แซงกลับมาเป็นฝ่ายเอาชนะ 2-1 เซต 3-6, 6-2 และซูเปอร์ไทเบรก 10-6 ผ่านเข้ารอบคัดเลือก รอบสุดท้ายต่อไป
ส่วนผลการแข่งขันของนักเทนนิสไทยคู่อื่นๆ มีดังนี้ ชายเดี่ยว รอบคัดเลือก รอบแรก ธนธรณ์ ธวัชผ่องศรี ชนะ ลีออน เวย์ ซีโฮ (สิงคโปร์), 6-3, 6-3 ธชย พงษ์ภิญโญ ชนะ เรอิ ซาไก (ญี่ปุ่น) 3-6, 3-2 Ret.(เจ็บหลัง), นราธิป เรืองศรี แพ้ สเปนเซอร์ วอลแมน (สหรัฐฯ) 6-3, 1-6 และซูเปอร์ไทเบรก 4-10
ศิวกร ฉวยกระโทก แพ้ อาทิด แคสสินิส (ลาว) 3-6, 6-7(4), ปริญ อินทรพรหม แพ้ อลาสแตร์ วิคเตอร์ โจเซฟ อารฺปุถะราช (อินเดีย) 3-6, 6-7(5), ชวิศ มัสอูดี แพ้ ซุนริ คาโตะ (ญี่ปุ่น) 0-6, 1-6, พาทิศ เลิศสินธพานนท์ แพ้ อาคิล อาดีบี ราฮิมัน (มาเลเซีย) 0-6, 0-6
หญิงเดี่ยว รอบคัดเลือก รอบแรก ปภาวี วิทยาลิขิต ชนะผ่าน มานมีท คอรกักกา (อินเดีย) /รอบคัดเลือก รอบสอง กฤษณา รอดประเสริฐ แพ้ มาเรีย อูวาโรวา 1-6, 1-6, พัชราพร โพธิ์ตาดทอง ชนะผ่าน เจีย ฮุ่ยเซิน (จีน), สุกฤตา สุขแก้ว ชนะผ่าน อิรินา โวโรโนวา, ภัทรวดี ชนะวงศ์ ชนะผ่าน อะลินา เชค (อินเดีย)
สำหรับผลการแข่งขันคู่อื่น ๆ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.itftennis.com/en/tournament/j60-nonthaburi/tha/2026/j-j60-tha-2026-001/draws-and-results/