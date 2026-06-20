พิษพนันฟุตบอลโลก หนุ่ม 23 ควงมีดบุกจี้ร้านชำ ตำรวจกดดันหนักสุดท้ายโร่มอบตัว

พ.ต.ท.ปรณัฐ ลอยใหม่ สว.สส.ฯ พร้อมฝ่ายสืบสวน สน.นิมิตรใหม่ ได้ร่วมกันจับกุมนายโอม อายุ 23 ปี ข้อกล่าวหา “พยายามชิงทรัพย์ในเวลากลางคืน โดยปิดบังใบหน้า โดยใช้ยานพาหนะเพื่อความสะดวกในการกระทำหรือการพาทรัพย์ไป หรือเพื่อให้พ้นการจับกุม" ตามหมายจับศาลอาญามีนบุรี
ก่อนการจับกุม เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.นิมิตรใหม่ ได้รับแจ้งว่ามีเหตุพยายามลักทรัพย์ จึงได้เดินทางเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุผู้แจ้ง แจ้งว่าช่วงเวลาประมาณ 20:28 น. ของ วันที่ 11 มิ.ย.69 ผู้แจ้งซึ่งเปิดร้านขายของชำถูกชายใช้อาวุธมีดจี้ชิงทรัพย์ สวมหมวกนิรภัยเต็มใบสีดำ สวมใส่ชุดฟุตบอล ใช้รถจักรยานยนต์สีดำ ไม่ทราบป้ายทะเบียน ใช้ถุงพลาสติกคลุมป้ายทะเบียน หลังก่อเหตุได้หลบหนีไป เบื้องต้นยังไม่ได้ทรัพย์สิน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการสังเกตผู้ก่อเหตุ จึงแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.นิมิตรใหม่ ทำการตรวจสอบ
หลังได้รับแจ้ง ฝ่ายสืบสวน สน.นิมิตรใหม่ ติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี และทราบชื่อคือ นายโอม (นามสมมติ) จึงได้รวบรวมพยานหลักฐาน ทำรายงานสืบสวนและมอบให้พนักงานสอบสวนเพื่อออกหมายจับ จากนั้นได้ลงพื้นที่ติดตามเรื่อยมา แต่ไม่พบตัวนายโอม จึงได้กดดันทางญาติของนายโอมให้พามามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
จากการกดดันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ส่งผลให้ “นายโอม” เดินทางมามอบตัว พร้อมของกลางในการก่อเหตุ ที่ สน.นิมิตรใหม่ ซึ่งจากการสอบถามผู้ต้องหา ให้การว่า ตนก่อเหตุจริง และเพิ่งกระทำผิดครั้งแรก สาเหตุเนื่องจากไม่มีเงิน ติดหนี้การพนันฟุตบอลโลก
ขอบคุณภาพ : กองบัญชาการตำรวจนครบาล