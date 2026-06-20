“ซวาเยอร์” กรรมการบอลโลกคู่สหรัฐฯ-ออสซี่ ทิ้งตัวกลางสนาม หลังตะคริวเล่นงาน

ปกติแฟนบอลมักเห็นนักเตะนอนขาตึง เพราะตะคริวกิน แต่เกมฟุตบอลโลก 2026 นัดที่ สหรัฐอเมริกา เอาชนะออสเตรเลีย 2-0 กลับมีมีมอีกแบบ เมื่อคนที่โดนตะคริวเล่นงานไม่ใช่นักฟุตบอล แต่เป็นผู้ตัดสินในเกมนี้ อย่าง เฟลิกซ์ ซวาเยอร์ เปาชาวเยอรมัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ เมื่อ ซวาเยอร์มีอาการตะคริวขึ้น จากจังหวะพยายามวิ่งสปรินท์ตามผู้เล่น ก่อนจะต้องยอมยกธง ทิ้งตัวลงนอนกลางสนาม งานนี้ทำเอาผู้ช่วยผู้ตัดสิน ทีมแพทย์ รวมถึงนักเตะต่างเป็นห่วง และรีบวิ่งเข้ามาช่วยปฐมพยาบาลกันยกใหญ่
อย่างไรก็ตาม เปาชาวเยอรมันยังใจสู้ เพราะหลังได้รับการดูแลเบื้องต้นก็สามารถลุกขึ้นมาทำหน้าที่ต่อได้ ก่อนเป่านกหวีดจบเกมอย่างราบรื่น โดยสหรัฐฯ ที่ได้ 3 แต้มเกมนี้ ก็การันตีผ่านเข้ารอบ 32 ทีมสุดท้าย ได้สำเร็จด้วย