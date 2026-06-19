“ฐิตารีย์” แซงคว้าแชมป์ สิงห์-เอสเอที” ที่แหลมฉบัง

ฐิตารีย์ วิศวปัทมวรรณ ปิดเกมด้วยเบอร์ดี้ในหลุมสุดท้าย จบด้วยสกอร์รวม 11 อันเดอร์พาร์ 205 แซงคว้าแชมป์ ”สิงห์-เอสเอที ชลบุรี เลดีส์ แชมเปียนชิพ 2026” ที่สนามแหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล คันทรีคลับ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 19 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยเฉือนชนะ ชากัณฑ์สิม คำบอน ไปเพียงสโตรคเดียว
สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี จัดการแข่งขัน ”สิงห์-เอสเอที ชลบุรี เลดีส์ แชมเปียนชิพ” ชิงเงินรางวัลรวม 2 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ สนามแหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล คันทรีคลับ ระยะ 6,455 หลา พาร์ 72 จ.ชลบุรี ผลปรากฎว่า คีน-ฐิตารีย์ วิศวปัทมวรรณ นักกอล์ฟสมัครเล่นวัย 19 ปี ซึ่งออกสตาร์ทรอบสุดท้ายด้วยสกอร์ตามสองผู้นำหนึ่งสโตรค ปิดเกมด้วยเบอร์ดี้ในหลุมสุดท้าย รวมกับอีก 6 เบอร์ดี้ เสีย 2 โบกี้ จบ 18 หลุมเข้ามา 5 อันเดอร์พาร์ 67 แซงคว้าแชมป์ไปด้วยสกอร์รวม 11 อันเดอร์พาร์ 205
ฐิตารีย์ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแคนซัส สเตท เผยหลังคว้าแชมป์ว่า “วันนี้แอพโพรชค่อนข้างดี มีโอกาสเข้าไปทำได้ ไดรเวอร์เล่นได้ดี ได้แฟร์เวย์ค่อนข้างเยอะ เข้ารัฟก็ไม่ได้ทุลักทุเลเท่าไหร่ สกอร์ 11 อันเดอร์ก็พอใจมาก เป็นสกอร์ดีสุดที่เคยทำได้ วันนี้เตือนสติตัวเองหลายรอบว่าอย่าล่อกแล่ก พยายามโฟกัสไปทีละช็อต จริงๆ มันก็ยาก เป็นวันที่อึดอัดใจมาก แต่ยังดีที่เหล็กดีทำให้ตีได้เข้าไปใกล้ ทำสกอร์ได้ พัตต์เบอร์ดี้สุดท้ายเป็นระยะสามฟุตที่ไกลที่สุดที่เคยพัตต์มา คิดแค่ว่าอย่าสะบัดปากก็พอ ตื่นเต้นมาก ก็คิดว่าโอกาสมาแล้วต้องได้ รู้สึกภูมิใจมาก”
ขณะที่โปรฝ้าย-ชากัณฑ์สิม คำบอน โปรวัย 26 ปีจากขอนแก่น ออกสตาร์ทในฐานะผู้นำจากรอบสอง ทำได้ 3 อันเดอร์พาร์ 69 สกอร์รวม 10 อันเดอร์พาร์ 206 รั้งรองแชมป์แต่ได้รับเงินรางวัลชนะเลิศไป 260,000 บาท ส่วนอันดับสามร่วมที่สกอร์ 9 อันเดอร์พาร์ 207 ประกอบด้วย พิสิฐขวัญ ภู่รัตนโอภา จากนครศรีธรรมราช, มุขรินทร์ ลาดกระโทก จากลพบุรี, อรกนก สร้อยสุวรรณ จากกรุงเทพฯ และสองนักกอล์ฟสมัครเล่น ได้แก่ ชุติมณฑน์ รุจิรนันท์ จากมหาวิทยาลัย เวค ฟอเรสท์ และ ชนม์พรรษา ถวิลสังข์ จากชลบุรี