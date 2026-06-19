จัดแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการ “เอแอลเอ็ม เอ็กซ์ อิมแพ็ค เทนนิส จูเนียร์ แชมเปียนชิป 2026” เปิดโอกาสให้นักหวดรุ่นเยาว์ทั้งไทยและนานาชาติ

จากความมุ่งมั่นที่เปิดสนามเทนนิส ALM x Impact Tennis & Sport Center ที่มาจากความรัก ความทุ่มเท และความหลงใหลในกีฬาประเภทนี้ของ ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ประธานบริษัท เคเอฟยู จำกัด เจ้าของแฟรนไชส์คริสปี้ ครีม โดนัท, ซินนาบอน, บูลโกกิ บราเธอร์ส, พาย เฟสซ์ และซีส์ แคนดีส์ ประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาทั้งมือสมัครเล่น และมืออาชีพได้พัฒนาฝีมืออย่างเต็มศักยภาพ และก้าวสู่การแข่งขันทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
นับจากวันแรกที่เปิดสนามอย่างเป็นทางการ ALM x Impact Tennis & Sport Center ได้สนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันเทนนิสประเภทต่างๆ มาโดยตลอด และล่าสุดได้ผนึกกำลังกับสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (LTAT) และ UTR Sports จัดแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการ “เอแอลเอ็ม เอ็กซ์ อิมแพ็ค เทนนิส จูเนียร์ แชมเปียนชิป 2026” (ALM x Impact Tennis Juniors Championships 2026) เพื่อเปิดโอกาสให้นักหวดรุ่นเยาว์จากไทยและนานาชาติอายุระหว่าง 10 – 18 ปี อาทิ อทิตา มหากิจศิริ ลีโอณีโอ, มาวิน ฮอร์น โหลทอง, ธิร์ธรา กาญจนพาสน์, พิริยาภา พลางกูร, ยศภัทร พสวงศ์, โฆวิศ พร้อมพันธุ์, พินทรา ลีสวัสดิ์ตระกูล, ภมิรา จิราธิวัฒน์, โชติรินทร์ แก้วก่า, อินทิรา วัชรสินธุ์, อาร์ภรนันท์ โซเฟีย แสงสุชาติ, คีณณ์ อุนโอภาส, Cayden Loh, Noah Yang, Alexa Wong ฯลฯ ได้โชว์ศักยภาพและเทคนิคเฉพาะตัวบนสนามระดับมาตรฐานสากลทั้งรูปแบบฮาร์ดคอร์ท (Hard Court) และคอร์ทดิน (Clay Court)
โดยผลการแข่งขันระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2569 รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ชายเดี่ยวได้แก่ เขตต์ตะวัน บุษดี, หญิงเดี่ยว ได้แก่ ธรัญญา วิสุทธิธาดา รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชายเดี่ยวได้แก่ เซิน ซีเจี๋ย, หญิงเดี่ยวได้แก่ จัสมิน มณีชยางกูร รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชายเดี่ยว ได้แก่ อินทัช สุภาจันทรสุข, หญิงเดี่ยวได้แก่ อาร์ภรนันท์ โซเฟีย แสงสุชาติ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชายเดี่ยวได้แก่ หลี่ เฉาหยวน, หญิงเดี่ยวได้แก่ ราโมนา โค และรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชายเดี่ยวได้แก่ ยองเจ ทองรุ่ง, หญิงเดี่ยวได้แก่ โชติรินทร์ แก้วก่า
ส่วนประเภทคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ชายคู่ได้แก่ Jame Shen และณัฏฐนิน เสถียรปกิรณกรณ์, หญิงคู่ได้แก่ Qianyue Wang และ Alexa Wong รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชายคู่ได้แก่ ธนัสร์ภพ วงษ์เจริญสิน และ ปัณณวิชญ์ สุธรรม, หญิงคู่ได้แก่ ชิดชนก พวงพันธ์ และพรนัชชา ประจันบาล รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชายคู่ได้แก่ กาญจน์นเรศร์ ครูศากยวงศ์ และบวรฌาณญ์ วาลฌอง ทิณญ์ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชายคู่ได้แก่ Keon Koh และ Jack Khoo รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชายคู่ได้แก่ เตชธรรม ศรีเสน และอเล็กซานเดอร์ ซาดอฟ และหญิงคู่ได้แก่ สุกฤตา สุขแก้ว และ Yashitha Ereti
การแข่งขันระดับเยาวชนนั้น สิ่งสำคัญไม่ได้เป็นเพียงถ้วยรางวัลที่ได้รับ หากแต่ยังเป็นการเรียนรู้ การเก็บเกี่ยวประสบการณ์ การพัฒนา การสร้างความภาคภูมิใจ เพื่อเป็นรากฐานในการตั้งเป้าหมายการฝึกฝนไปสู่เวทีอาชีพและเวทีโลกได้อีกด้วย ซึ่งการแข่งขัน “เอแอลเอ็ม เอ็กซ์ อิมแพ็ค เทนนิส จูเนียร์ แชมเปียนชิป 2026” (ALM x Impact Tennis Juniors Championships 2026) จะมีการแข่งขันต่อเนื่องไปจนถึงเดือนธันวาคม 2569 นี้
ติดตามความเคลื่อนไหวพร้อมข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook, Instagram: almximpacttennis และจองสนามล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://reservation.almximpacttennisbooking.com/ หรือ Line Official Account: @almximpacttennis หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 080-398-9928 เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 06:00 น. - 23:00 น.