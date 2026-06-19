กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ หนุนกิจกรรมเดิน-วิ่ง ส่งเสริมสุขภาวะและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่อยุธยา

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ร่วมสนับสนุน การจัดกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยเข้าถึงกิจกรรมทางกีฬา เสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรง และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับพันธกิจสำคัญในการผลักดันให้กีฬาเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจำวัน ตลอดจนสร้างสังคมแห่งสุขภาวะอย่างยั่งยืน
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนครหลวง ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ ในการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายควบคู่กับการสร้างการรับรู้ด้านประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผ่านการสืบสานคุณค่าของปราสาทนครหลวง โบราณสถานสำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ร่วมสนับสนุน
กิจกรรมดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 5 กรกฎาคม 2569 เวลา 05.30 น. ณ ปราสาทนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่และผู้สนใจทั่วไปได้ร่วมออกกำลังกาย พร้อมสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติและความงดงามของแหล่งประวัติศาสตร์
สำหรับงานวิ่งครั้งนี้ แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 3 กิโลเมตร, 5 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร เพื่อรองรับผู้เข้าร่วมทุกระดับ ทั้งผู้เริ่มต้นและนักวิ่งที่ต้องการท้าทายศักยภาพของตนเอง
รายละเอียดการสมัคร
• ค่าสมัครทุกระยะ 500 บาทต่อท่าน
• ประเภท VIP ค่าสมัคร 1,500 บาท
• เปิดรับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2569
• ค่าจัดส่งเสื้อ ตัวแรก 50 บาท ตัวถัดไปตัวละ 10 บาท
• สมัครออฟไลน์ได้ที่ สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนครหลวงอุดมรัชต์วิทยา
ช่องทางการชำระเงิน
ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 469-0-08041-3
ชื่อบัญชี นายเฟื่องวิทย์ ชุตินันท์