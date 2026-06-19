แฟนคลับฮือฮา! เจนนี่ BLACKPINK ลงสนามจริง โชว์วงสวิงโปรกอล์ฟ

เจนนี่ BLACKPINK สร้างความฮือฮาให้กับแฟนคลับและแฟนกีฬา หลังปรากฏตัวในลุคโปรกอล์ฟสาว จับไม้หวดวงสวิงในสนามจริงอย่างคล่องแคล่ว จนหลายคนแห่ชื่นชมพัฒนาการด้านกีฬาของเธอ
ย้อนกลับไปในปี 2022 คุณแม่ของเจนนี่ เคยมอบไม้กอล์ฟเป็นของขวัญวันเกิดให้ลูกสาว ก่อนที่เจ้าตัวจะตัดสินใจเริ่มเรียนกอล์ฟอย่างจริงจังตามความตั้งใจที่เคยบอกเอาไว้
ตลอดช่วงที่ผ่านมา มีภาพและคลิปการฝึกซ้อมของ “เจนนี่” ทั้งในสนามไดรฟ์กอล์ฟและสนามจริง ถูกเผยแพร่ออกมาอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทกับกีฬาชนิดนี้ไม่ต่างจากการทำงานบนเวที
งานนี้แฟนๆ ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ไม่ว่าจะอยู่บนเวทีคอนเสิร์ตหรือในสนามกอล์ฟ “เจนนี่” ยังคงสะกดทุกสายตาได้เสมอ