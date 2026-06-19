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แฟนคลับฮือฮา! เจนนี่ BLACKPINK ลงสนามจริง โชว์วงสวิงโปรกอล์ฟ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เจนนี่ BLACKPINK สร้างความฮือฮาให้กับแฟนคลับและแฟนกีฬา หลังปรากฏตัวในลุคโปรกอล์ฟสาว จับไม้หวดวงสวิงในสนามจริงอย่างคล่องแคล่ว จนหลายคนแห่ชื่นชมพัฒนาการด้านกีฬาของเธอ

ย้อนกลับไปในปี 2022 คุณแม่ของเจนนี่ เคยมอบไม้กอล์ฟเป็นของขวัญวันเกิดให้ลูกสาว ก่อนที่เจ้าตัวจะตัดสินใจเริ่มเรียนกอล์ฟอย่างจริงจังตามความตั้งใจที่เคยบอกเอาไว้

ตลอดช่วงที่ผ่านมา มีภาพและคลิปการฝึกซ้อมของ “เจนนี่” ทั้งในสนามไดรฟ์กอล์ฟและสนามจริง ถูกเผยแพร่ออกมาอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทกับกีฬาชนิดนี้ไม่ต่างจากการทำงานบนเวที

งานนี้แฟนๆ ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ไม่ว่าจะอยู่บนเวทีคอนเสิร์ตหรือในสนามกอล์ฟ “เจนนี่” ยังคงสะกดทุกสายตาได้เสมอ
แฟนคลับฮือฮา! เจนนี่ BLACKPINK ลงสนามจริง โชว์วงสวิงโปรกอล์ฟ
แฟนคลับฮือฮา! เจนนี่ BLACKPINK ลงสนามจริง โชว์วงสวิงโปรกอล์ฟ
แฟนคลับฮือฮา! เจนนี่ BLACKPINK ลงสนามจริง โชว์วงสวิงโปรกอล์ฟ
แฟนคลับฮือฮา! เจนนี่ BLACKPINK ลงสนามจริง โชว์วงสวิงโปรกอล์ฟ
แฟนคลับฮือฮา! เจนนี่ BLACKPINK ลงสนามจริง โชว์วงสวิงโปรกอล์ฟ