“บอ.บู๋” ฟาดกลับแฟนบอลแซะแรง ลั่นแบบนี้ไม่เรียกวิจารณ์แต่คือด่า

ยังคงเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เมื่อล่าสุด “บอ.บู๋” บูรณณิจฉ์ รัตนวิเชียร คอลัมนิสต์และนักวิจารณ์ฟุตบอลชื่อดัง ออกมาโพสต์ตอบโต้หลังถูกแฟนบอลบางส่วนตั้งฉายาในเชิงดูหมิ่น ผ่านกลุ่มชุมชนฟุตบอลบนเฟซบุ๊กกลุ่มหนึ่ง ที่ตั้งฉายาใหม่ให้ตนเอง โดยระบุว่า การกระทำลักษณะดังกล่าวไม่ใช่การวิพากษ์วิจารณ์หรือการติเพื่อก่อ แต่เป็นการด่าทอชัดๆ เนื่องจากบางคนแยกไม่ออกระหว่างการแสดงความคิดเห็นกับการโจมตีบุคคล
นอกจากนี้ “บอ.บู๋” ยังมองว่าพฤติกรรมในลักษณะนี้ พบเห็นได้บ่อยในกลุ่มแฟนบอลบางประเภท พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าแอดมินกลุ่มอนุมัติโพสต์ดังกล่าว ยิ่งทำให้กลุ่มนี้กลายเป็นพื้นที่เปิดให้มีการแสดงออกในลักษณะดูหมิ่นผู้อื่นได้อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้เจ้าตัวโพสต์ข้อความเชิงประชดว่า “5555 ผมได้ฉายาใหม่แล้ว ชอบ...ชอบ !!!
แบบนี้ ไม่ใช่การ 'วิพากษ์-วิจารณ์' หรือ 'ติเพื่อก่อ' นะครับ เผื่อบางคนแยกแยะอะไรไม่ออก พอตอบกลับไปแรงๆ บ้าง ต่อมดัดจริตก็แตกอีก
กลุ่มส้นตีนประเภทนี้มีเยอะครับ แล้วโพสต์แบบนี้ แอดมินกลุ่มก็ยังอนุมัติ ถือเป็นการเปิดพื้นที่ให้พวกคลอดทางตูดได้มีเวทีในการแสดงออก 5555”
สำหรับโพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากแฟนบอลจำนวนมาก และกลายเป็นอีกหนึ่งดราม่าที่ถูกพูดถึงในวงการฟุตบอลบนโลกโซเชียล