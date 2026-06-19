ส.วอลเลย์บอล จับมือ “โคราช” จัดศึกลูกยางเอเชีย ยู 18 ลุ้นไปชิงแชมป์โลก

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลฯ ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา จัดการแข่งขันวอลเลย์บอล 2 รายการใหญ่ 23rd "Princess Cup" Est Cola Southeast Asian Girls' U18 Volleyball Championship 2026 และAVC Est Cola Girls' U18 Volleyball Championship 2026 โดย True Visions ถ่ายทอดสดให้ดูฟรี
เมื่อในวันที่ 19 มิถุนายน 2569 เวลา 11.00 น. ณ Bangkapi Meeting room ชั้น 11 โรงแรมแคนทารี เฮาส์ รามคำแหง กรงุเทพฯ นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย เรืออากาศโทชาญฤทธิ์ วงษ์ประเสริฐ เลขาธิการกิตติมศักดิ์ และประธานอำนวยการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย, นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และ นายเกรียงไกร วิไลลักษณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 โคราช ร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขัน 23rd "Princess Cup" Est Cola Southeast Asian Girls' U18 Volleyball Championship 2026 และ AVC Est Cola Girls' U18 Volleyball Championship 2026
สำหรับการแข่งขัน 23rd "Princess Cup" Est Cola Southeast Asian Girls' U18 Volleyball Championship 2026 แข่งขันระหว่างวันที่ 23-28 มิถุนายน ที่เทอร์มินอล ฮอลล์ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช มีทีมเข้าร่วม 6 ทีม แบ่งเป็นกลุ่ม A ออสเตรเลีย, ไทย, ฮ่องกง, อินโดนีเซีย และกลุ่ม B เวียดนาม, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย, คีร์กีซสถาน โดยรอบแบ่งกลุ่ม วันที่ 23 มิ.ย. ไทย พบ ฮ่องกง, วันที่ 24 มิ.ย. ไทย พบ ออสเตรเลีย และวันที่ 25 มิ.ย. ไทย พบ อินโดนีเซีย ทุกนัดแข่งขันเวลา 19.00 น.
ส่วนการแข่งขัน AVC Est Cola Girls' U18 Volleyball Championship 2026 แข่งขันระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคม แข่งขันที่เทอร์มินอล ฮอลล์ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช และ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีทีมเข้าร่วม 16 ทีม แบ่งเป็นกลุ่ม A ไทย, อุซเบกิสถาน, ออสเตรเลีย, มองโกเลีย, กลุ่ม B จีน, คาซัคสถาน, ฮ่องกง, คีร์กีซสถาน, กลุ่ม C ญี่ปุ่น, อิหร่าน, ฟิลิปปินส์, อิโดนีเซีย และ กลุ่ม D ไต้หวัน, เกาหลีใต้, อินเดีย, เวียดนาม
วันที่ 1 ก.ค. ไทย พบ มองโกเลีย, วันที่ 2 ก.ค. ไทย พบ ออสเตรเลีย, วันที่ 3 ก.ค. ไทย พบ อุซเบกิสถาน ทุกนัดแข่งขันเวลา 19.00 น.
สำหรับรายการนี้มีความสำคัญคือ คัดอันดับ 1-4 ไปลุยศึกยู 19 ชิงแชมป์โลกในปีหน้าต่อไป
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นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ให้ความสำคัญกับการพัฒนานักกีฬาเยาวชนอย่างต่อเนื่อง เพราะเราเชื่อว่าความสำเร็จของทีมชาติในอนาคตต้องเริ่มต้นจากระบบการพัฒนาที่เข้มแข็งในวันนี้ การได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติครั้งนี้จึงไม่เพียงเป็นโอกาสในการยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันของประเทศไทย แต่ยังเป็นเวทีสำคัญในการสร้างประสบการณ์ให้กับนักกีฬา บุคลากรทางการกีฬา และผู้ตัดสินของไทยอีกด้วย”
เรืออากาศโทชาญฤทธิ์ วงษ์ประเสริฐ เลขาธิการกิตติมศักดิ์ และประธานอำนวยการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย กล่าว “การแข่งขันครั้งนี้จะมีนักกีฬาเยาวชนหญิงและเจ้าหน้าที่จากประเทศต่าง ๆ เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมาก ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ตลอดจนแสดงถึงความพร้อม ความเป็นมิตร และการต้อนรับที่อบอุ่นของคนไทย”
นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “จังหวัดนครราชสีมามีความพร้อมในทุกด้าน เพราะเคยจัดวอลเลย์บอลรายการใหญ่ๆมาหลายรายการ และการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันครั้งนี้ไม่เพียงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลเท่านั้น แต่ยังเป็นเวทีในการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของจังหวัดนครราชสีมาในฐานะเมืองกีฬา (Sports City) และจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมระดับนานาชาติ อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดและประเทศไทยในระดับนานาชาติ”
นายเกรียงไกร วิไลลักษณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 โคราช กล่าวว่า “เทอร์มินอล21 โคราช มีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ซึ่งนอกจากจะเป็นเวทีให้นักกีฬาดาวรุ่งจากประเทศต่าง ๆ ได้แสดงศักยภาพและสร้างประสบการณ์ในระดับนานาชาติแล้ว ยังเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดนครราชสีมา กระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และสร้างความคึกคักให้กับภาคธุรกิจและชุมชนในพื้นที่อีกด้วย”
นายเชวง วิสุทธิ์อัมพร Senior Sport Program Acquisition กล่าว “เราเชื่อว่าการถ่ายทอดสดกีฬาไม่ได้เป็นเพียงการนำเสนอการแข่งขันเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของแฟนกีฬา และเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้ติดตามพัฒนาการของนักกีฬารุ่นใหม่จากทั่วภูมิภาคอาเซียนและเอเชียอย่างใกล้ชิด”