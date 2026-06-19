เทควันโดประกาศตัวนักกีฬาพุมเซ่ร่วมโครงการพัฒนานักกีฬาเทควันโดเยาวชนไทยก้าวไกลไประดับโลก

สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ "จอมเตะพุมเซ่" ทั้งชายและหญิง เข้าร่วมโครงการพัฒนานักกีฬาเทควันโดเยาวชนไทยก้าวไกลไประดับโลก ประจำปี 2569 "DOMESTIC POWER 2026" ระหว่าง 25-29 มิ.ย.นี้ พร้อมให้ไปรายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด
"เลขาบิ๊ก" นายธนฑิตย์ รักตะบุตร เลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมกีฬาเทควันโดฯ ได้จัดโครงการพัฒนานักกีฬาเทควันโดเยาวชนไทยก้าวไกลไประดับโลก ประจำปี 2569 "DOMESTIC POWER 2026" ระหว่างวันที่ 25-29 มิ.ย.2569 โดยในส่วนของประเภทท่ารำ หรือ พุมเซ่ นั้น ขณะนี้ได้มีการคัดเลือกนักกีฬาพุมเซ่ ที่ผ่านเข้าร่วมโครงการฯ ครบหมดแล้ว ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้
นักกีฬาชาย ประกอบด้วย ธนภัทร ทองประเสริฐ (SADUDEE TIGER THAI), ณฐกฤต อูปแก้ว (WCR Taekwondo Team), ศุภวิชญ์ ชูผล (BC.Taekwondo Club), รชต อารมย์สุขโข (WCR Taekwondo Team), ชุติพนธ์ ลาภนิตยพันธ์ (WCR Taekwondo Team), ศักดิ์วรินทร์ โอภาชาติ (Udonthani Taekwondo Club), ณัฐชนน อุ่นจันทึก (THE NODZ), กฤษ เชาว์เฟื่องกิจ (WCR Taekwondo Team), ศศิศ ธัมวรากร (WCR Taekwondo Team), ภาณุพงศ์ โพธิ์สันเทียะ (HEROES TAEKWONDO), ชนกันต์ ดอกคำ (HEROES TAEKWONDO)
อัครปวีณ จำปา (BC.Taekwondo Club), ปุณณวิช หงษ์ยี่สิบเอ็ด (T.A.F. Taekwondo), กันต์ วาทนิยะกุล (T.A.F. Taekwondo), กมลเทพ สนธิเณร (Piyawat Taekwondo), พีรศักดิ์ แสนสนิท (SADUDEE TIGER THAI), มนัสวิน เรืองดำ (Piyawat Taekwondo), นิธิกร ยิ้มประเสริฐ (WCR Taekwondo Team), พงศกร ทองดี (WCR Taekwondo Team), พลกฤษณ์ นวะกะ (Dragon Gym Phuket), ปุญวิชย์ สมวิทูร (Golden Eagle Taekwondo), ภวิน แถมนามโฮง (Golden Eagle Taekwondo), ปัณณธร ศิริโสม (WCR Taekwondo Team), กฤษณพล หนูสมจิตร (Piyawat Taekwondo), โนอาห์ ศรีสมรส (Phongpisut Taekwondo), ญาณภัทร มัทปะนัง (Phongpisut Taekwondo) และ จิรชาติ ดิสสร้อย (The Master Taekwondo)
ส่วนนักกีฬาหญิง ประกอบด้วย ปภาดา คหบดีกนกกุล (Mek Taekwondo), อชิรญา สุพันธ์ (Mek Taekwondo), เพชรพราว เพชรภู่ (WCR Taekwondo Team), สุชานันท์ อินทร์แจ้ง (WCR Taekwondo Team), พิณพนา บัวแก้ว (K.A.T. Taekwondo), แคทเธอรีน แอน ดาวเด้น (K.A.T. Taekwondo), ญนันทพร สุพรรณพงค์ (WCR Taekwondo Team), กานต์ธีรา รอดเมือง (CHOI'S TAEKWONDO), ณัฐนรี คำสอาด (THE NODZ), จิณณ์ณิชา แก้วคำ (Mek Taekwondo)
ดรัลรัตน์ กางกรณ์ (WCR Taekwondo Team), ปิยภัทร คนผิวเกลี้ยง (SADUDEE TIGER THAI), กัญญาพัชร ไหมเจริญ (WCR Taekwondo Team), ปารณัท วงศ์หินกอง (WCR Taekwondo Team), รินรดา น้ำทองไทย (SADUDEE TIGER THAI), ณภัสสรณ์ แสงสุวรรณ์ (SADUDEE TIGER THAI), ปภัชญา สังข์พรหมราช (Taweesilp Taekwondo Thailand), จิรัชญา สุวรรณ์ (T.A.F. Taekwondo), ศศิกาญจณ์ วงศ์ทวีรัตน์ (WCR Taekwondo Team), มนันย์ ทองบ้านบ่อ (Piyawat Taekwondo), ภริทภร ณ บางช้าง (WCR Taekwondo Team), พชรมน ประสิทธิแพทย์ (BC.Taekwondo Club)
สุกฤตา ปัญญาไตรรัตน์ (SADUDEE TIGER THAI), พรรวินท์ ตันติพันธาวัฒน (Golden Eagle Taekwondo) และ ศิรินทิพย์ จันทศรี (BENGALS Taekwondo Academy)
ทั้งนี้ สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ขอให้นักกีฬาทั้งหมดมารายงานตัวในวันที่ วันที่ 25 มิ.ย.69 เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาเทควันโด สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย หัวหมาก โดยต้องเตรียมชุดเทควันโด, ของใช้ส่วนตัว และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้พร้อมตามกำหนดการ (กำหนดการจัดส่งในอีเมลของผู้สมัคร)