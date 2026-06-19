เทนนิสระเบิดศึกเจ60 สองสัปดาห์ติด กระแสคึกคัก-นานาชาติแห่ร่วมชิงชัย

สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ไอทีเอฟ) ร่วมกับ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ เอแอลเอ็ม เอ็กซ์ อิมแพ็ค เทนนิส แอนด์ สปอร์ต เซ็นเตอร์ (ALM x Impact Tennis & Sport Center) จัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ จูเนียร์ส เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก ระดับ เจ 60 จำนวน 2 สัปดาห์ติดต่อกัน
การแข่งขันสัปดาห์แรก รายการ ไอทีเอฟ จูเนียร์ส เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ เจ60 (1) รอบเมนดรอว์ แข่งขันระหว่างวันที่ 22-27 มิ.ย. 2569 และสัปดาห์ที่ 2 รายการ "ไอทีเอฟ จูเนียร์ส เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ เจ60 (2) รอบเมนดรอว์ ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. - 4 ก.ค. 2026 โดยทั้งสองรายการจะจัดที่สนามเทนนิส เอแอลเอ็ม เอ็กซ์ อิมแพ็ค เทนนิส แอนด์ สปอร์ต เซ็นเตอร์ ในเมืองทองธานี จ.นนทบุรี
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทั้งสองรายการ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักกีฬาไทยและต่างชาติ อาทิ จีน ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ กวม ออสเตรเลีย สหรัฐฯ เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ออสเตรีย อินเดีย ฮ่องกง มอลตา ฟิลิปปินส์ ยูเครน อิตาลี เป็นต้น
สำหรับนักกีฬาทั้งประเภทชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยว ที่สามารถคว้าแชมป์ไปครองได้ จะได้คะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก คนละ 60 คะแนน ส่วนนักกีฬาที่ได้รองแชมป์ทั้งชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยว จะได้รับคนละ 36 คะแนน
ทั้งนี้ การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดังกล่าว นอกจากเปิดโอกาสให้นักเทนนิสไทยได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันด้วยอันดับเยาวชนโลกที่มีอยู่ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากเหมือนกับการเดินทางไปแข่งขันที่ต่างประเทศแล้ว ขณะเดียวกัน ยังเปิดโอกาสให้นักเทนนิสไทยที่อันดับเยาวชนโลกยังไม่ถึงเกณฑ์ได้สิทธิ์เข้าร่วมด้วย จากการมอบไวลด์การ์ดหรือสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมการแข่งขันจากผู้จัด ซึ่งจะได้สิทธิ์นี้จาก ไอทีเอฟ เพื่อ