สมาคมกีฬามวยไทยพระเจ้าเสือฯยื่นหนังสือกระทรวงพม.ประท้วงประเด็นห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 15 ชกมวยไทย

สมาคมกีฬามวยไทยพระเจ้าเสือและสมาคมมวยโบราณ ยื่นหนังสือประท้วง กระทรวงพม. หลังออกร่างห้ามมวยเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ขึ้นชก ยืนยันจะเดินหน้าคัดค้านให้ถึงที่สุด
เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.ที่ผ่านมา นายจรัสเดช อุลิต นายกสมาคมกีฬามวยไทยพระเจ้าเสือและนายกสมาคมมวยโบราณ พร้อมด้วยคณะ ประกอบด้วย นายชินวุธ ศิริสัมพันธ์ นายกสมาคมครูมวยไทย นายกสมาคมมวยไทยโลก, นายชาญณรงค์ สุหงษา นายกสมาคมสถาบันศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย, นายแสวง วิทยพิทักษ์ อุปนายกสมาคมมวยโบราณ, นายชัยวัฒน์ ชัยเวชนิมิต (แหลมสิงห์ เปรมชัย) ผู้แทนนายกสมาคมกีฬามวยไทยนายขนมต้ม, นายปรเมษฐ์ ภักดีคีรีไพรวัลย์ เลขาธิการสมาคมกีฬามวยไทยพระเจ้าเสือ และผุดผาดน้อย วรวุฒิ ผู้แทนนักมวยไทยอาชีพ ประเทศไทยและนานาชาติ ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือประท้วงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กรณีออกร่างห้ามมวยเด็กต่ำกว่า 15 ปี ขึ้นชก โดยมีผู้แทน รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับหนังสือแทน
ภายหลังจากยื่นหนังสือ นายจรัสเดช อุลิต นายกสมาคมกีฬามวยไทยพระเจ้าเสือและนายกสมาคมมวยโบราณ เปิดเผยว่า ร่าง พรบ.เด็ก ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นั้น ออกมาโดยปราศจากความรู้และไม่มีการรับฟังใด ๆ จากคนในวงการกีฬามวย หากปล่อยทิ้งไว้จะเกิดเป็นปัญหาบานปลาย กระทบกับการนำมวยไทยขึ้นทะเบียนต่อองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ในส่วนที่มองว่า "มวยไทย" ไม่ปลอดภัยประเด็นนี้ ไม่เป็นความจริง เนื่องจากปัจจุบันการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ก็มี พรบ.มวยเด็ก ที่มีข้อปฎิบัติ กติกา ที่ชัดเจนว่าต้องมีเครื่องป้องกันอยู่แล้ว
นายจรัสเดช อุลิต ระบุต่อว่า สมาคมกีฬามวยไทยพระเจ้าเสือและสมาคมมวยโบราณ ยังจะยื่นหนังสือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ต่อไป และยืนยันว่าจะเดินหน้าคัดค้านร่างดังกล่าวอย่างเต็มที่แน่นอน
ทางด้านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายหลังจากได้รับเอกสารดังกล่าวแล้วนั้น จะเตรียมจัดการประชุมเรื่องนี้ ภายในวันที่ 23 มิ.ย.นี้ ซึ่งเนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับ พรบ.คุ้มครองเด็ก เมื่อได้ข้อสรุปก็จะยื่นเรื่องเสนอต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ต่อไป