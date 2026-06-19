ตะกร้อเตรียมจัดศึกแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ม.ว.ก. ครั้งที่ 47

สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย จัดแถลงข่าวการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ม.ว.ก. ครั้งที่ 47 ประจำปี 2569 ที่โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพฯ เมื่อ 19 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยมี นายธนา ไชยประสิทธิ์ นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ผศ.ดร.วีรศักดิ์ วิศาลาภรณ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน, นายณกุล นาคะสุวรรณ ผู้แทนบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) และนายวรรณิกร แซ่ลี้ ผู้แทนสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ร่วมแถลงถึงความพร้อมของการจัดการแข่งขันในครั้งนี้
สำหรับการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ม.ว.ก. ในปีนี้ ถือจัดขึ้นต่อเนื่องเป็น ครั้งที่ 47 โดยมีถ้วยพระราชทานใน 3 ประเภทการแข่งขัน ประกอบด้วย ถ้วยพระราชทานเซปักตะกร้อ 3 คน ประชาชนชายทั่วไป ประเภททีมชุด, ถ้วยพระราชทานตะกร้อลอดห่วงไทย ประชาชนชายทั่วไป และเซปักตะกร้อ ประเภททีมเดี่ยวชาย อายุไม่เกิน 20 ปี นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันในประเภท เซปักตะกร้อ 3 คน ประชาชนหญิงทั่วไป ประเภททีมชุด, ตะกร้อลอดห่วงสากล ประชาชนชาย และตะกร้อลอดห่วงสากล ประชาชนหญิง รวม 6 ประเภทการแข่งขัน มีทีมเข้าร่วมทั้งหมด 108 ทีม โดยการแข่งขันจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 29 มิ.ย. 2569 ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพฯ
นายธนา ไชยประสิทธิ์ นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย มีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัด “การแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน ม.ว.ก.” มาต่อเนื่องยาวนาน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2521 จนถึงปัจจุบัน การแข่งขันในรายการนี้ถือเป็นการพัฒนาความสามารถนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และยังเป็นการสรรหานักกีฬาหน้าใหม่เข้ามาเสริมทีมชาติอีกด้วย สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยจึงได้จัดรายการแข่งขันขึ้นเพื่อรองรับ นอกจากนี้ยังได้เพิ่มช่องทางการรับชมให้กับแฟนตะกร้อ โดยร่วมกับไทยพีบีเอส ถ่ายทอดสดการแข่งขันผ่านช่องทางออนไลน์ของไทยพีบีเอสและ facebook-Youtube ของสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งออกอากาศนัดสำคัญผ่านทางโทรทัศน์อีกด้วย เพื่อให้แฟนกีฬาตะกร้อที่สนใจสามารถติดตามชมและเชียร์นักกีฬาได้อย่างใกล้ชิด”
สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ ถือเป็นเวทีที่จะสร้างนักกีฬาหน้าใหม่เข้าสู่ทีมชาติไทย นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กีฬาตะกร้อให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้นด้วย ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ สมาคมกีฬาตะกร้อฯ ได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากผู้สนับสนุนหลายภาคส่วน อาทิ บริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน), บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด, การประปาส่วนภูมิภาค, บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน), บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด, บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ และ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
สำหรับพิธีเปิดการแข่งขัน จะมีขึ้นในวันอังคารที่ 23 มิ.ย. 2569 เวลา 15.00 น. และพิธีปิดการแข่งขัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลโทหญิง ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีปิดการแข่งขัน ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2569 เวลา 13.00 น. ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพมหานคร