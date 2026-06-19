จบทุกข้อสงสัย! “หนุ่มสุรินทร์” ประกาศย้ำแค้น “ทรงชัยน้อย” แบบไร้ข้อกังขา

“หนุ่มสุรินทร์ ช.เกตุวีณา” เตรียมอาวุธมวยไทยครบเครื่องมาย้ำแค้น “ทรงชัยน้อย เกียรติทรงฤทธิ์” ในไฟต์รีแมตช์ให้เด็ดขาด หวังลบกระแสดรามาที่มีในภาคแรก โดยจะดวลกันในกติกามวยไทย รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.) ขึ้นป้ายคู่เอกศึก ONE ลุมพินี 160 ที่จะระเบิดความมันขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 มิ.ย.นี้ พร้อมถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) สู่ 195 ประเทศทั่วโลก ตั้งแต่เวลา 20.30 – 23.30 น.
ภาคแรกระหว่าง “หนุ่มสุรินทร์” กับ “ทรงชัยน้อย” เกิดขึ้นในศึก ONE ลุมพินี 122 เมื่อเดือน ส.ค. 68 และจบลงด้วยชัยชนะคะแนนเสียงข้างมากของ “หนุ่มสุรินทร์” และเกิดเสียงวิจารณ์ตามมาในหมู่แฟนมวยว่าผลออกมาค้านสายตา จนกระทั่งทั้งคู่ได้กลับมาเปิดศึกรีแมตช์เพื่อเคลียร์บัญชีให้ชัดเจน
ในศึกภาคสองนี้ “หนุ่มสุรินทร์” มั่นใจว่า “ทรงชัยน้อย” ต้องเตรียมแผนรับมือตนมาเป็นอย่างดี เจ้าตัวจึงต้องเสริมลูกเล่นใหม่ ๆ เข้ามาเพื่อไม่ให้คู่ปรับเก่าเดาทางถูก พร้อมตั้งเป้าเอาชนะแบบขาดลอย เพื่อพิสูจน์ว่าชัยชนะที่ได้มาในภาคแรกไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
“ไฟต์นี้ ทรงชัยน้อย ต้องระวังหมัดฮุกของผมมากขึ้นแน่นอน แต่ผมมองว่าเขาไม่ได้มีอะไรอันตรายกว่าจากไฟต์ที่แพ้ผม เขายังชกสไตล์เดิมคือ เดินบู๊และใช้ความแข็งแกร่งเป็นหลัก แต่ถ้าเขาหันมาเล่นฝีมือ ผมก็ไม่หวั่น พร้อมรับมือทุกรูปแบบ”
“นอกจากนี้ ผมยังเตรียมอาวุธอื่นเข้ามาเสริมเพื่อเซอร์ไพรส์เขาด้วย รับรองว่าคาดไม่ถึงแน่นอน ผมตั้งใจปิดเกมให้เร็วที่สุด หรือไม่ก็ต้องชนะแบบขาดลอย เพื่อให้ ทรงชัยน้อย หายคาใจ และลบคำสบประมาทที่หลายคนมองว่าผมฟลุกชนะในภาคแรก แม้การน็อกเขาไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาพลาด ผมก็มั่นใจว่าอาวุธผมเร็วและรุนแรงพอที่จะน็อกเขาได้เป็นคนแรกใน ONE ครับ”
นอกจากย้ำแค้นเพื่อลบคำสบประมาทแล้ว “หนุ่มสุรินทร์” ยังมองว่าชัยชนะในไฟต์นี้จะเป็นก้าวสำคัญที่จะพาเขากลับเข้าสู่เส้นทางลุ้นรีแมตช์แก้มือกับแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นอะตอมเวต อย่าง “นาดากะ” อีกครั้ง หลังเคยดวลกันมาแล้วอย่างสนุกในศึก ONE 173 เมื่อเดือน พ.ย.68 ก่อนพ่ายไปด้วยคะแนนเอกฉันท์
“ผมเคยดับฝัน ทรงชัยน้อย ที่จะขึ้นชิงแชมป์มาแล้วครั้งหนึ่ง และผมมั่นใจว่าจะย้ำแค้นเขาได้อีก ชัยชนะในไฟต์นี้สำคัญมาก เพราะจะทำให้ผมกลับไปอยู่ในเส้นทางลุ้นรีแมตช์ชิงแชมป์กับ นาดากะ อีกครั้งครับ”