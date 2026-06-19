ลิเวอร์พูลคว้าตัว "มูญอซ" 34.5 ล้านปอนด์ เซ็นสัญญา 6 ปี

ลิเวอร์พูล ยักษ์ใหญ่แห่ง พรีเมียร์ ลีก อังกฤษ ยืนยันคว้า บิคตอร์ มูญอซ ปีกชาวสเปน ค่าตัว 34.5 ล้านปอนด์ (ประมาณ 1,495 ล้านบาท) ตามค่าฉีกสัญญาของ โอซาซูนา
มูญอซ นักเตะใหม่ "หงส์แดง" คนแรก ยุคอันโดนี อิราโอลา กุนซือป้ายแดง เซ็นสัญญาระยะยาว โดยเข้าใจว่าผูกมัดนาน 6 ปี หลังผ่านขั้นตอนตรวจร่างกาย เมื่อวันพุธที่ผ่านมา (17 มิ.ย.) ที่เมืองแอตแลนตา สถานที่เก็บตัวของ สเปน ชุดฟุตบอลโลก 2026
ทีมย่านเมอร์ซีย์ไซด์ เซ็นสัญญา ตัวรุกวัย 22 ปี ตัดหน้า นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด หลังติดตามผลงานนักเตะมายาวนาน และเร่งปิดดีลทันทีตามความต้องการของเฮดโค้ช โดย อิราโอลา ค้าแข้งระดับ ลา ลีกา สเปน เกือบตลอดอาชีพ ที่แอธเลติก บิลเบา และยังคงติดตามการแข่งขันใกล้ชิด และ มูญอซ เป็นนักเตะที่เข้าตา
มูญอซ เคยเล่นทีมเยาวชนทั้ง บาร์เซโลนา และ รีล มาดริด สามารถเล่นได้ทุกตำแหน่งแดนหน้า โดยมีคุณสมบัติสำคัญ คือ ความเร็ว ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญของการซื้อ-ขายนักเตะซัมเมอร์นี้
ปัจจุบัน มูญอซ ติดธง "กระทิงดุ" 2 นัด ลงเล่นนัดแรกเดือนมีนาคม ยิง 1 ประตู พบ เซอร์เบีย และเป็นสำรองไม่ถูกใช้งาน แมตช์เสมอ เคปเวิร์ด 0-0 ศึกฟุตบอลโลก 2026
การย้ายมาของ มูญอซ ไม่กระทบต่ออนาคตของ เฟเดริโก เคียซา กองหน้าอิตาเลียน ซึ่งเหมือนเป็นส่วนเกินยุค อาร์เน สล็อต แต่อาจเหมาะกับวิธีเล่นเพรสซิงสูงของ อิราโอลา อย่างไรก็ตาม เคียซา ต้องการลงเล่นสม่ำเสมอ และพร้อมย้ายออก
ขณะเดียวกัน รีล มาดริด มหาอำนาจลูกหนังแห่ง ลา ลีกา ยืนยันคว้า อิบราฮิมา โคนาเต กองหลัง ลิเวอร์พูล แบบไม่มีค่าตัว ด้วยสัญญา 4 ปี โดยจะมีผลอย่างเป็นทางการหลังวันที่ 30 มิ.ย. สมทบ มาร์ค คูคูเรยา, แบร์นาร์โด ซิลวา และ เดนเซล ดุมฟรีส์ นับตั้งแต่ดึง โชเซ มูรินโญ กลับมาคุมทีม