นายทวาร "เกาหลีใต้" แจกส้มหล่น "เม็กซิโก" เข้ารอบ 32 ทีม

"จังโก้" เม็กซิโก เข้ารอบ 32 ทีมสุดท้าย หลังเอาชนะ "โสมขาว" เกาหลีใต้ หวุดหวิด 1-0 ศึกฟุตบอลโลก 2026 รอบแรก ที่เมืองกัวดาลาฮารา วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน ตามเวลาไทย
ศึกฟุตบอลโลก 2026 รอบแรก นัดที่ 2 ของกลุ่ม A ณ สนามเอสตาดิโอ กวาดาลาฮารา เม็กซิโก (อันดับ 1 : 1 นัด มี 3 คะแนน) ปะทะ เกาหลีใต้ (อันดับ 2 : 1 นัด มี 3 คะแนน) โดยผู้ชนะเกมนี้จะการันตีเข้ารอบน็อกเอาท์ และเข้าใกล้แชมป์กลุ่ม
ทั้ง 2 ทีมยังหาจังหวะเข้าทำแบบเน้นๆ ลำบาก โอกาสใกล้เคียงสุดเป็นของ เม็กซิโก นาที 20 โรแบร์โต อัลวาราโด โยนจากกราบขวาให้ ฮูเลียน ควิโญเนส โหม่งกระดอนพื้น คิม ซึง กิว นายทวาร คว้าบอลติดมือ ขณะที่ เกาหลีใต้ เน้นความเหนียวแน่น และโจมตีด้วยบอลไดเร็คท์ แต่ติดกับดักล้ำหน้า
เริ่มครึ่งหลังนาที 50 กองเชียร์ เจ้าภาพ ส่งเสียงเฮ คิม ซึง กิว ออกมาตัดลูกกลางอากาศ แล้วชนกับ ลี กี ยุก เป็นเหตุให้บอลหลุดมือ หลุยส์ โรโม เก็บส้มหล่น ยิงขึ้นนำ 1-0 ถัดมานาที 75 ฮูเลียน ควิโญเนส ตัวรุกฝั่งซ้าย โยนมาเสาสอง ราอูล ฮิมีเนซ แตะลงพื้นแล้วยิงมุมแคบติดเซฟ คิม ซึง กิว
ทีมของ ฮอง มยอง โบ น่าตีเสมอสุดๆ นาที 87 โช กู ซอง กองหน้าสำรอง โหม่งกดลงพื้นจ่อๆ แล้วยกขาดีดซ้ำ ราอูล แรงเกล นายทวาร เซฟด้วยขา แล้วเหยียดแขนคว้าบอลบนเส้น จบเกม เม็กซิโก เก็บเพิ่มเป็น 6 แต้ม จาก 2 นัด ขณะที่ เกาหลีใต้ มี 3 แต้ม เท่าเดิม อยู่อันดับ 2 ของกลุ่ม
รายชื่อ 11 ตัวจริง
เม็กซิโก (4-3-3) : ราอูล แรงเกล, เฆซุส กายาร์โด, โยฮัน วาซเกวซ, เอ็ดสัน อัลวาเรซ, ฮอร์เก ซานเชซ, หลุยส์ โรโม, เอริก ลิรา, ไบรอัน กูเตียร์เรซ, ฮูเลียน ควิโญเนส, โรแบร์โต อัลวาราโด, ราอูล ฮิมีเนซ
เกาหลีใต้ (3-4-2-1) : คิม ซึง กิว, ลี กี ฮยุก, คิม มิน แจ, ลี ฮาน บอม, คิม มึน ฮวาน, เป็ก ซึง โฮ, ฮวาง อิน บอม, โซล ยอง วู, ลี แจ ซุง, ลี คัง อิน, ซอน ฮึง มิน
ผลฟุตบอลโลก 2026 รอบแรก ประจำวันที่ 18 มิถุนายน
กลุ่ม A
เชเคีย 1-1 แอฟริกาใต้
[1-0 มิเชล ซาดิเล็ก น.6, 1-1 เตโบโฮ โมโคเอนา (จุดโทษ) น.83]
กลุ่ม B
สวิตเซอร์แลนด์ 4-1 บอสเนีย
[1-0 โยฮัน มานซามบี น.74, 2-0 รูเบน วาร์กัส น.84, 3-0 โยฮัน มานซามบี น.90, 3-1 เออร์มิน มาห์มิช น.90+3, 4-1 กรานิต ชากา (จุดโทษ) น.90+7]
แคนาดา 6-0 กาตาร์
[1-0 ไคล์ ลาริน น.16, 2-0 โจนาธาน เดวิด น.29, 3-0 โจนาธาน เดวิด น.45+3, 4-0 นาธาน ซาลิบา น.64, 5-0 โมฮาเหม็ด มานาอิ (ทำเข้าประตูตัวเอง) น.75, 6-0 โจนาธาน เดวิด น.90+2]