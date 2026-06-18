สาวไทยชนะแล้ว อัด บัลแกเรีย 3 เซตรวดศึก VNL 2026

การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ ลีก 2026 สนามที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายนนี้ ที่อินดอร์สเตเดี้ยมหัวหมาก กรุงเทพมหานคร โดยเมื่อวันที่ 18 มิ.ย.ทัพสาวไทย ที่ยังไม่ชนะทีมไหนเลยในปีนี้ พบกับ บัลแกเรีย
6 คนแรก "โค้ชอ๊อด" เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร ส่ง พิมพิชยา ก๊กรัมย์, พรพรรณ เกิดปราชญ์, ทัดดาว นึกแจ้ง, วิมลรัตน์ ทะนะพันธุ์, ศศิภาพร จันทวิสูตร และ อัจฉราพร คงยศ โดยมี กัลยรัตน์ คำวงษ์ เป็นตัวรับอิสระ
เริ่มเซตแรกไทยพลาดหลายจังหวะตามหลัง 1-5 จากนั้น บัลแกเรีย กดดันตัวเองเล่นเสียทำให้ไทยไล่มาเป็น 8-9 ในเวลาต่อมาไทยได้ 7 แต้มรวด พลิกแซง 20-19 แล้วไทยก็เอาชนะ 25-22 ขึ้นนำ 1-0 เซต
ในเซตสองทั้งคู่สู้กันอย่างสูสีแต่ไทยยังนำอยู่ 8-6 ซึ่งสาวไทยสู้ได้อย่างดีเยี่ยมเอาชนะ 25-20 ขึ้นนำ 2-0 เซต ขณะที่เซตสาม สาวไทย เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมและเล่นกันอย่างมีสมาธิเอาชนะไป 25-17 ทำให้ทีมไทยชนะ 3 เซตรวด และยังถือว่าเป็นชัยชนะนัดแรกของศึก VNL ในปีนี้