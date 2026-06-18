สิงห์-เอสเอทีฯ รอบสองไม่จบ “ชากัณฑ์สิม-อรกนก” นำร่วม

ชากัณฑ์สิม คำบอน และ อรกนก สร้อยสุวรรณ ทำสกอร์รวมเท่ากันที่คนละ 7 อันเดอร์พาร์ 134 ขึ้นนำบนคลับเฮาส์หลังจบรอบสองกอล์ฟ ”สิงห์-เอสเอที ชลบุรี เลดีส์ แชมเปียนชิพ 2026” ที่สนามแหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล คันทรี คลับ จ.ชลบุรี เมื่อนที่ 18 มิถุนายนที่ผ่านมา
สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี จัดการแข่งขัน ”สิงห์-เอสเอที ชลบุรี เลดีส์ แชมเปียนชิพ” ชิงเงินรางวัลรวม 2 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายนนี้ ที่สนามแหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล คันทรีคลับ ระยะ 6,455 หลา พาร์ 72 จ.ชลบุรี มีนักกอล์ฟลงแข่งขัน 126 คน เป็นนักกอล์ฟอาชีพ 99 คน และนักกอล์ฟสมัครเล่น 27 คน โดยแชมป์ประเภทนักกอล์ฟอาชีพจะได้รับเงินรางวัล 260,000 บาท
วันที่สองของการแข่งขันในช่วงเช้ามีประจุไฟฟ้าในอากาศต้องหยุดแข่งชั่วคราวเป็นเวลาครึ่งชั่วโมง เมื่อกลับไปแข่งจนจบปรากฏว่า โปรฝ้าย-ชากัณฑ์สิม คำบอน วัย 25 ปีจากขอนแก่น หวดเพิ่มอีก 5 อันเดอร์พาร์ 67 จาก 6 เบอร์ดี้เสียเพียงโบกี้เดียว รวมสองวันมี 7 อันเดอร์พาร์ 134 เท่ากับ โปรไนท์-อรกนก สร้อยสุวรรณ วัย 25 ปีจากกรุงเทพฯ ที่ทำ 3 อันเดอร์พาร์ 69 จาก 5 เบอร์ดี้เสีย 1 ดับเบิ้ลโบกี้ ทั้งคู่ขึ้นเป็นผู้นำบนคลับเฮาส์ร่วมกัน โดยช่วงบ่ายต้องหยุดแข่งอีกครั้งเพราะมีประจุไฟฟ้าในเวลา 17.53 น.ทำให้มีนักกอล์ฟที่ยังเล่นไม่จบ 12 คน
ชากัณฑ์สิม กล่าวว่า “วันนี้ค่อนข้างเปิดโอกาสตัวเองให้ทำเบอร์ดี้ได้มากขึ้น และพัตต์ค่อนข้างโอเค เลยทำเบอร์ดี้ได้มากขึ้นกว่าเมื่อวาน พรุ่งนี้ก็เล่นตามเดิม ตามแผนที่วางไว้ และออกไปเล่นให้สนุก สภาพอากาศไม่มีผลพราะวันนี้ร้อนน้อยกว่าเมื่อวาน”
ขณะที่ คีน-ฐิตารีย์ วิศวปัทมวรรณ ผู้นำรอบเก็บแต้มเพิ่มไม่ได้ตีเข้ามาอีเว่นพาร์ 72 รวมสองวัน 6 อันเดอร์พาร์ 138 เท่ากับ กานต์-ธนัชพร อินทร์แสง นักกอล์ฟทีมชาติวัย 15 ปีจากนครปฐม, มุขรินทร์ ลาดกรระโทก จากลพบุรี และพิสิฐขวัญ ภูรัตนโอภา จากนครศรีธรรมราช
ทางด้าน มีมี่-สาริศา พจนาลัย แชมป์คัลเลอร์ทัวร์ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ทำอีเวนพาร์ 72 สกอร์รวม 4 อันเดอร์พาร์ 140 เท่ากับนักกอล์ฟอีก 7 คน ส่วนโปรน้ำผึ้ง-นวพร สุนทรียภาส มือทำเงินอันดับหนึ่งไทยแอลพีจีเอฯ เก็บได้ 1 อันเดอร์พาร์ 71 สกอร์รวม 2 อันเดอร์พาร์ 142