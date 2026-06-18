4 ปีผ่านไปยังฮอตไม่เปลี่ยน! อิวานา นอลล์ กลับมาเป็นไวรัลอีกครั้งในบอลโลก 2026

อิวานา นอลล์ นางแบบสาวคนดังและแฟนบอลสาวสุดฮอตของทีมชาติโครเอเชีย ที่เคยกลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกในศึกฟุตบอลโลก 2022 จากการแต่งกายในชุดลายตารางหมากรุกสีแดง-ขาว อันเป็นเอกลักษณ์ของทีมชาติโครเอเชีย กลับมาสร้างกระแสอีกครั้งในฟุตบอลโลก 2026
ล่าสุด อิวานา ปรากฏตัวในเกมที่โครเอเชียพ่ายต่ออังกฤษ 2-4 โดยแม้ผลการแข่งขันจะไม่เป็นใจ แต่เธอยังคงเป็นหนึ่งในสีสันสำคัญของทัวร์นาเมนต์ ด้วยลุคสุดโดดเด่นที่ดึงดูดสายตาแฟนบอลและสื่อมวลชนจากทั่วโลก
ความฮอตของเธอได้รับความสนใจถึงขั้นที่สื่อกีฬาชื่อดังในสหรัฐอเมริกานำเสนอข่าว พร้อมยกให้เป็นหนึ่งในแฟนบอลคนดังที่สร้างสีสันให้กับฟุตบอลโลก 2026 ขณะที่ภาพของเธอถูกแชร์ต่ออย่างกว้างขวางบนโลกออนไลน์
นอกจากนี้ อิวานา ยังโพสต์ภาพระหว่างเดินทางไปเชียร์ทีมชาติโครเอเชียที่เมืองดัลลัส สหรัฐอเมริกา พร้อมข้อความระบุว่า ฟุตบอลโลก 2026 คือฟุตบอลโลกสมัยที่ 4 ในชีวิตของเธอ หลังติดตามเชียร์ทีมชาติมาอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา
ภาพ : Knolldoll