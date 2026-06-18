เพาะกายไทยสดุดี ครูฟิตเนสดีกรีนักกีฬาฮีโร่ เสี่ยงชีวิตพุ่งชาร์จ ร.ต.อ.ปืนโหด

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ชื่นชม นายอภิสิทธิ์ ศรีผักแว่น ครูสอนฟิตเนสจากช้างยิมโคราช นักกีฬาเพาะกาย ที่กลายเป็นฮีโร่ในชีวิตจริง จากเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่บุรีรัมย์ จากกรณีที่ ร.ต.อ.ปืนโหด รองสารวัต (จราจร) สภ.โชคชัย อ.โชคชัย จ.บุรีรัมย์ ก่อเหตุใช้อาวุธปืนประจำกาย ยิงภรรยาเสียชีวิต แถมยังยิงแม่ยายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส ที่หน้าสถานีบริการฟิตเนสของผู้เสียชีวิต
ในวินาทีวิกฤตที่มีเสียงปืนดังสนั่นและมีผู้เสียชีวิต แทนที่เจ้าตัวจะวิ่งหนีเพื่อเอาตัวรอด แต่นายอภิสิทธิ์ กลับตัดสินใจพุ่งตัวเข้าชาร์จ ล็อกคอระงับเหตุและรวบตัวผู้ก่อเหตุ (ร.ต.อ. ปืนโหด) แม้ตัวเองจะต้องแลกมาด้วยอาการข้อมือหักจากการปะทะก็ตาม
ล่าสุด ทางสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ได้ออกหนังสือยกย่องและสดุดีในความกล้าหาญครั้งนี้อย่างเป็นทางการ ว่านี่คือ “แบบอย่างที่ดีเยี่ยมของนักกีฬาที่มีจิตสาธารณะ และมีน้ำใจนักกีฬาอย่างแท้จริง”