“สยาม-พิ้งค์” สวยหล่อเคมีพุ่ง แฟนคลับจับจิ้น หรือจะมีลุ้นร่วมโปรเจกต์ใหญ่?

กลิ่นความรักหรือเปล่านะ? กลายเป็นกระแสไวรอลทั่วโลกโซเชียลทันที หลังจากที่มีตาดีแอบเห็นโมเมนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟของสองซุปตาร์ต่างวงการ ระหว่าง สยาม แยปป์ กองหน้าดาวรุ่งลูกครึ่งไทย-อังกฤษ สุดหล่อจากผืนหญ้า และ "น้องพิ้งค์" พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ ลูกขนไก่สาวดีกรีแชมป์โลกเยาวชน ที่สวยออร่าทะลุคอร์ท
งานนี้ทำเอาชาวเน็ตและแฟนคลับพากันกดหัวใจรัวๆ จนคลิปใน TikTok และ Facebook Reels พุ่งทะยานกลายเป็นไวรอล ยิ่งดูยิ่งเคมีเข้ากันดีเวอร์ จนแฟนๆ อดใจไม่ไหว แอบตั้งเรือเปย์และจับจิ้นกันยกใหญ่!
"คู่นี้คือดีต่อใจมาก! ฝ่ายชายก็หล่อคมสไตล์สปอร์ตแมน ฝ่ายหญิงก็สวยหวานละมุน นึกว่าพระนางซีรีส์เกาหลีหลุดออกมาเอง!" แฟนคลับรายหนึ่งคอมเมนต์
แต่เอ๊ะ! หรือนี่จะไม่ใช่เรื่องของหัวใจอย่างเดียว? หรือเพราะโมเมนต์ดังกล่าวทั้งคู่อาจจะกำลังมี 'โปรเจกต์ยักษ์ใหญ่' ร่วมกันในเร็วๆนี้