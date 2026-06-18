นักวิชาการชี้คนรุ่นใหม่เกาะติดศึกลูกหนังโลก 2026 ยก “เคน-เอ็มบัปเป้-ยามาล” แข้งโปรด

ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดเผยว่า จากการที่ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก หรือ FIFA World Cup 2026 ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน -19 กรกฎาคม 2569 ประกอบกับการที่ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ผนึกกับภาคีเครือข่าย อาทิ บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด สถาบันการจัดการกีฬาเพื่อองค์กรกีฬา (WISDOM) และเพจ บี บางปะกง จัดโครงการ“CIHCD KBU กับ FIFA World Cup 2026”เพื่อเชิญแฟนบอลสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างสีสันที่มีต่อการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 อย่างสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด “ลุ้นทีมที่รัก เชียร์นักเตะที่โปรด”
สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวภายหลังฟุตบอลโลก 2026 เปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการพบว่าขณะนี้แฟนกีฬาทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและต่างจังหวัดทยอยส่งข้อความเข้ามาต่อเนื่อง และจากการติดตามข้อความโดยเฉพาะการลุ้นทีมที่รักและนักเตะที่โปรดให้ประสบความสำเร็จในเกมการแข่งขันส่วนใหญ่จะสอดคล้องกับผลการสำรวจความคิดเห็นของ KBU SPORT POLL ที่กลุ่มตัวอย่างหรือแฟนกีฬาชาวไทยยกให้ทีมชาติอังกฤษ ฝรั่งเศส และสเปนเป็นทีมในดวงที่จะติดตามเชียร์ ขณะที่นักเตะคนโปรดส่วนใหญ่จะเทไปที่ แฮรี เคน, คีเลียน เอ็มปัปเป้ และลามีน ยามาล เป็นต้น
ผศ.ดร.รัฐพงศ์ กล่าวต่อไปว่า เมื่อพิจารณาถึง เพศ วัย ที่มีส่วนร่วมกับการตอบแบบสอบถามการสำรวจความคิดเห็นพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย วัยหนุ่มสาว และนักเรียนนักศึกษา ขณะเดียวกันในการเขียนข้อความเข้าร่วมกิจกรรมลุ้นทีมที่รัก เชียร์นักเตะที่โปรด ก็จะหนักไปทางเพศชายเช่นกัน อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการสร้างสีสันต่อการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้ ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จึงขอเชิญแฟนกีฬาและผู้สนใจทั่วไปส่งข้อความ QR Code ที่ระบุในแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 กรกฎาคม 2569 สำหรับข้อความการลุ้นและเชียร์ที่โดนใจคณะกรรมการจะพิจารณามอบรางวัลเสื้อทีเชิ้ตสุดเท่จากแกรนด์สปอร์ตหนึ่งในภาคีสนับสนุนสัปดาห์ละ 5 รางวัล
ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและความเคลื่อนไหวได้ทางเฟชบุ๊ก : ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป