“ผมพากย์ผิดตรงไหน” ผู้บรรยายบอลโลกสวนคู่กรณี หลังตรวจเทปไม่พบข้อผิดพลาด

“โบ๊ท” โยอันน์ สุรพงษ์ ภัทรวานิชย์ ผู้บรรยายฟุตบอลโลก 2026 คู่ฝรั่งเศส กับ เซเนลกัล ออกมาชี้แจงผ่านเพจ โยอันน์ V.2 ถึงดราม่าร้อนคนพากย์ฟุตบอลโลก โดยใจความสำคัญนั้น เจ้าตัวระบุว่า ได้กลับไปตรวจสอบเทปการแข่งขันช่วงนาทีที่ 1-35 ตามที่ถูกกล่าวอ้างแล้ว และไม่พบการเรียกชื่อนักเตะผิดแม้แต่ครั้งเดียว พร้อมกับตั้งคำถามไปยังเจ้าของโพสต์ต้นเรื่องว่า หากมีข้อผิดพลาดจริง ขอให้ระบุเป็นนาทีและจังหวะที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนดีกว่า
เจ้าตัวยังระบุอีกว่า ผลจากการโพสต์ดังกล่าว ทำให้ตนเองถูกวิจารณ์และถูกดูหมิ่นในเรื่ององค์ความรู้ด้านฟุตบอลฝรั่งเศส ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ตนศึกษาและทำงานมานาน 19 ปี พร้อมกับย้ำว่า ตนเองพร้อมน้อมรับคำวิจารณ์เสมอ หากเป็นการติเพื่อก่อที่สร้างสรรค์และสามารถชี้ให้เห็นได้ว่าผิดพลาดตรงไหน โดยน้อมรับว่าจังหวะผิดพลาดเดียวในเกมดังกล่าวที่พากย์คือ เหตุการณ์จุดโทษปัญหาที่เกิดจากอุปกรณ์หูฟังที่ได้ยินไม่ชัด ซึ่งก็ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียกชื่อนักเตะแต่อย่างใด ก่อนจะทิ้งท้ายด้วยว่า “ผมเรียกอะไรผิดตรงไหน ช่วยแจงมาได้เลย”
ในโพสต์ดังกล่าว เจ้าตัวร่ายย่าวว่า “ในนามแห่งคนพากย์คู่ฝรั่งเศสเซเนกัล
...ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่า ฟุตบอลโลก 2026 เล่นมาจนถึงตอนนี้ กลายเป็นคู่ที่ผมพากย์จะมีดราม่าในโลก Social มากที่สุดไปเสียได้ ถึงขนาดที่ว่า เพจที่ไม่ใช่เพจข่าวก็แชร์ส่งต่อออกไปครับ ทำให้เกิดความเสียหายทั้ง "ทางตรง" และ "ทางอ้อม" ต่อผม (โบ๊ท โยอันน์ สุรพงษ์ ภัทรวานิชย์)
...เหตุการณ์นี้ โพสต์นี้ ถูกส่งออกมาสู่สาธารณชนในช่วงที่ผมหลับเพื่อรอดูคู่อื่น และคนที่ไปตอบก็คือ พี่จอม บอ.บู๋ นะครับ แม้คุณจะบอกว่าที่คนเขาแชร์ๆ กันต่อออกไปเป็นเพราะคำตอบของพี่จอม แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องคุยกันคือ คนที่ได้รับความเสียหาย คือ ผมในฐานะคนพากย์เกินกว่าครึ่ง
...จากข้อมูลคือช่วงเวลาที่โพสต์คือ นาทีที่ 36.18 ของเกม โดยมีใจความสำคัญว่า "นักพากย์เกมนี้เรียกชื่อนักเตะผิดบ่อยมาก" มันแปลตรงตัวครับว่า
...ตั้งแต่นาทีที่ 1 จนกระทั่งนาทีที่ 35 มีการ "เรียกชื่อนักเตะผิดบ่อยมาก" จนเจ้าของโพสต์อดรนทนไม่ไหวจนต้องมาโพสต์เรียกแขก
...สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ผมมีคำถามเดียวในใจที่อยากจะถามกลับครับว่า ตั้งแต่นาทีที่ 1 จนกระทั่งนาทีที่ 35 "ผมเรียกชื่อนักเตะสองทีมนี้คนไหนผิด" แจกแจงมาเลยครับเป็นนาทีๆ
...เพราะผมมั่นใจว่า ตั้งแต่นาทีที่ 1 ถึง 35 ไม่มีการเรียกชื่อนักเตะคนใดผิดอย่างแน่นอน ผมดูทวนหลายครั้งแล้ว และหากใครพบว่าเรียกชื่อผิดสามารถแจกแจงเป็นนาทีๆ มาได้เลยครับ
...ประเด็นต่อมา ผมไม่ทราบนะครับว่า เจตนาที่แท้จริงของเจ้าของโพสต์คือใคร ? เพราะผู้บรรยายหรือนักพากย์มี 2 คน คือ ปาก 1 และปาก 2 (ซึ่งก็ไม่ควรทั้งคู่) แต่ที่แน่ๆ คือ หากคุณไปดูในคอมเมนต์จากโพสต์นี้ทั้งหมด
...99% ชี้เป้ามาที่ ปาก 2 ซึ่งนั่นก็คือ ผม และด่าผมสาดเสียเทเสีย ซึ่งนั่นแปลว่า "ความเสียหายได้เกิดขึ้นไปแล้ว" ก่อนที่หลังจากนั้นจะมีคำอธิบายมาจากฝั่งพี่จอม ซึ่งโดนนำไปแชร์ต่อๆ กัน และนำไปสู่วงกว้าง
...ซึ่งนั่นคือการแชร์-ส่งต่อ "เรื่องที่ไม่จริง" หรือ "ข้อมูลอันเป็นเท็จ"
...ผมย้ำว่า โพสต์ๆ นี้ เราจะไม่มานั่งถกกันเรื่องคำตอบของพี่จอม เพราะนั่นคือ สิ่งที่ผู้ใหญ่เขาแจกแจง ผมเป็นผู้น้อย ผมไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องนี้ แต่ผมสนใจในสิ่งที่เป็น "ต้นเรื่อง" ที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับผม
...นั่นคือ การที่ถูกระบุว่า "เรียกชื่อนักเตะผิดบ่อย" จนโดนคอมเมนต์ลากไปประณาม และถูกแชร์ต่อๆ กันจนเป็นวงกว้าง (แม้กระทั่งเพจที่ไม่ใช่เพจฟุตบอล) จนเกิดการเข้าใจผิด ผมยังคงมีเพียงคำถามเดียวจริงๆ ที่พวกคุณต้องตอบผมให้ได้
...ช่วยแจกแจงมาเลยครับ นาทีที่ 1 ถึง 35 ผมเรียกชื่อนักเตะคนใดผิด ? หากไม่มีจุดใดผิด แปลว่า คุณนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น หรือ ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง ประกอบไปด้วย
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 - หมิ่นประมาททั่วไป ใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้นั้น เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือ ถูกเกลียดชัง
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328 - หมิ่นประมาทโดนการโฆษณา ได้แก่ใช้ โพสต์โซเชี่ยล เฟซบุ๊ค
พรบ.คอมฯ มาตรา 14 (1) - นำข้อมูลเท็จ / ปลอมเข้าสู่ระบบที่อาจเสียหายแก่ประชาชน
พรบ.คอมฯ มาตรา 14 (5) - เผยแพร่หรือส่งต่อ โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลตาม (1) - (4)
...จริงๆ เรื่องนี้ผมตื่นมาแต่เช้าผมรับทราบฟีดแบคแล้วนะครับ และผมก็ได้มีการปรึกษากับพี่จอม บอ.บู๋ แล้วด้วย ซึ่งได้รับทราบว่า เจ้าของโพสต์มีการทักมาขอโทษขอโพยพี่จอมเป็นการส่วนตัวแล้ว
...ผมซึ่งคุยกับพี่จอมอยู่ในเวลานั้น ได้ถามกลับทันที "แล้วผมล่ะครับ ?" ผมซึ่งโดนคอมเมนต์ประณามหยามเหยียด ดูถูกดูหมิ่นในความรู้ไปแล้ว และโดนเหล่าคนที่คอมเมนต์ใส่กันไม่ยั้งไปแล้ว
...ผมควรรู้สึกอย่างไรครับ ?
...รู้มั้ยครับว่า ทำไมก่อนหน้านี้ เวลามีการวิวาทะกันด้วยคำพูดส่อเสียดกันในโซเชี่ยล หรือ เพจผม ผมไม่เคยออกมาอะไรเลย ทำไมคราวนี้ผมถึงออกมาครับ ?
...ในมุมมองของผม หากผมผิดในเรื่องภาษาเปรู ภาษาสแปนิช ภาษากรีก ภาษาเซิร์บ ผมจะไม่อะไรเลย แต่ในเมื่อมันเป็นคู่ที่เป็นภาษาฝรั่งเศสทั้งคู่ตามที่ผมได้ร่ำเรียนมา และจบมา ผมรู้สึกว่า คุณครู อาจารย์ของผมทั้งหลายก็โดนลากมาดูถูกไปด้วย
...เช่นกันครับ เวลาใครวิพากษ์วิจารณ์ผมในเรื่องบุคลิก เรื่องการพูด เรื่องนิสัยใจคอ ว่าไม่ชอบผมเพราะเรื่องนี้พวกนี้ ผมยอมรับได้เสมอครับ คนเรามีทั้งคนที่ ชอบ และไม่ชอบ มันคือ taste
...แต่เมื่อใดก็ตามที่มีการวิจารณ์ในเรื่อง "องค์ความรู้" ว่า "ผมผิด" ขอให้คุณชี้แจงได้เช่นกันว่า ผมผิดตรงไหน อย่าโพสต์ลอยๆ จนทำให้ผมโดนดูถูกเหยียดหยามในองค์ความรู้
...จริงๆ เมื่อคืนก่อนมีจุดที่ผมผิดพลาดนะครับ แต่ไม่ใช่ในเรื่องข้อมูล ซึ่งผมแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องไปแล้ว ซึ่งนั่นก็คือ ในจังหวะจุดโทษที่หูฟังผมมีปัญหาซ่ามาตั้งแต่ก่อนเข้าแล้ว ทีมงานในห้องทุกคนทราบดี
...ดังนั้นช็อตดังกล่าว ผมได้ยินคำเดียวคือ คำว่า คิก แล้วชี้นิ้วไปที่จุดโทษ ซึ่งผมประมาทไปใช้การอ่านภาษากายของผู้ตัดสินแทน ซึ่งหากว่ารอกราฟิกจะเซฟกว่า เรื่องนี้ก็ได้ชี้แจงส่วนตัวกับผู้ใหญ่ไปแล้ว ว่าให้ลงที่ผม ผมไม่อยากโทษอุปกรณ์ ให้จบที่ผมเอง
...ครับ ! เขียนมาถึงตรงบรรทัดนี้ ผมก็ยังไม่อยากจะเชื่อนะครับว่า ฟุตบอลโลก ที่เตะมาจะครบ 1 นัดของทุกทีม กลายเป็นคู่ของผมที่มีดราม่ามากที่สุดไปได้ แถมเป็นคู่ที่ความเป็นจริง "ไม่มีข้อผิดพลาด" ในส่วนของการเรียกชื่อเลย
...ผมยังคงวนมาถามคำถามเดิมปิดท้ายนะครับว่า "ผมเรียกอะไรผิดตรงไหน" แจกแจงมาได้เลยครับ ? และความรู้สึกของผมที่ร่ำเรียนภาษาฝรั่งเศสมา และตั้งใจทำงานมาอีก 19 ปีล่ะครับ
...ใครควรรับผิดชอบในครั้งนี้ ? กับ สิ่งที่มันเสียหาย และถูกแชร์ออกไปแล้วเป็นวงกว้างจากหลายๆ สื่อ และหลายๆ เพจ... Toxic หัวใจเหลือเกินครับ พูดตรงๆ เลย
ป.ล. ยืนยันคำเดิม "ไม่ใช่วิจารณ์หรือติไม่ได้" แต่คำว่า "ติเพื่อก่อ" คุณต้องบอกได้ครับว่า "เขาคนนั้นผิดตรงไหน ?" ไม่ใช่พูดลอยๆ จนเขาเสียหาย ผมพร้อมรับฟังเสมอ”