กรมพลศึกษามอบรางวัลโรงเรียนต้นแบบวิถีนันทนาการ” ประจำปี 2569

วันที่ 18 มิถุนายน 2569 ณ ห้องประชุมกษัตริย์ศึก โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ดร.สุธน วิชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “โรงเรียนต้นแบบวิถีนันทนาการ” ประจำปี พ.ศ. 2569 โดยมี นายสุรัตน์ จรณโยธิน รองอธิบดีกรมพลศึกษา, ว่าที่ร้อยตรี ปราโมทย์ เลิศจิตรการุณ ผู้อำนวยการสำนักนันทนาการ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมพลศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล ร่วมงาน
สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา จัดโครงการโรงเรียนต้นแบบวิถีนันทนาการ โครงการโรงเรียนต้นแบบวิถีนันทนาการ (Recreation School Model) อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาทั่วประเทศบูรณาการแนวคิดด้านนันทนาการสู่การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้ระบบการดำเนินงานที่ครอบคลุมการจัดกิจกรรมการพัฒนาองค์ความรู้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา รวมถึงวัด ชุมชน และองค์กรในพื้นที่ โครงการนี้ มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านนันทนาการในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรมนันทนาการอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น “ศักยภาพการกีฬา”ที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการออกกำลังกาย กีฬา และกิจกรรมนันทนาการอย่างทั่วถึง
สำหรับการประกวดในปีนี้ มีโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวดฯ รวมทั้งสิ้นจำนวน 113 โรงเรียน ขนาดต้นกล้า จำนวน 24 โรงเรียน ขนาดพัฒนา จำนวน 73 โรงเรียน โรงเรียนขนาดชุมชน จำนวน 11 โรงเรียน และ ขนาดมหาชน จำนวน 5โรงเรียน โดยคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนตามแนวทางและหลักเกณฑ์ของคู่มือโรงเรียนต้นแบบวิถีนันทนาการที่กรมพลศึกษาจัดทำขึ้น มีโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบวิถีนันทนาการ (Recreation School Model) ประจำปี พ.ศ. 2569 จำนวน 60 โรงเรียน ประกอบด้วย ขนาดต้นกล้า จำนวน 8 โรงเรียน ระดับถเหรียญทอง จำนวน 3 โรงเรียน ระดับเหรียญเงิน จำนวน 3 โรงเรียน ระดับเหรียญทองแดง จำนวน 2 โรงเรียน) , ขนาดพัฒนา จำนวน 41 โรงเรียน (ระดับหรียญทอง จำนวน 10 โรงเรียน ระดับเหรียญเงิน จำนวน 13 โรงเรียน ระดับเหรียญทองแดง จำนวน 18 โรงเรียน), ขนาดชุมชน จำนวน 8 โรงเรียน (ระดับเหรียญทอง จำนวน 2 โรงเรียน ระดับเหรียญเงิน จำนวน 3 โรงเรียน ระดับเหรียญทองแดง จำนวน 2 โรงเรียน) และขนาดมหาชน จำนวน 4 ระดับเหรียญทอง จำนวน 2 โรงเรียน ระดับเหรียญเงิน จำนวน 2 โรงเรียน)
นอกจากการมอบรางวัลให้โรงเรียนต้นแบบแล้ว ภายในงานยังมีการบรรยาย เรื่อง “พลังนันทนาการ สู่การสร้างพื้นที่ คน และคุณภาพชีวิต” โดย ผศ.ดร.วณัฐพงษ์ เบญจพงศ์ และการเสวนา เรื่อง “เปิดมุมคิด แชร์ประสบการณ์จริง จากโรงเรียนต้นแบบ สู่พื้นที่นันทนาการเพื่อเยาวชน” ผู้แทนจากโรงเรียนต้นแบบฯที่ได้รับรางวัลระดับความสามารถเหรียญทอง ในแต่ละขนาดโรงเรียน
ดร.สุธน วิชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมพลศึกษา กล่าวว่า “กรมพลศึกษามองว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสนใจโครงการโรงเรียนต้นแบบวิถีนันทนาการเพิ่มขึ้น คือ การตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม ไม่เพียงแค่ด้านวิชาการ แต่รวมถึงสุขภาวะทางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และทักษะชีวิตด้วย อีกทั้งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากโรงเรียนต้นแบบในปีที่ผ่านมาเป็นรูปธรรมมากขึ้น ทำให้ผู้บริหารเห็นว่านันทนาการสามารถเป็นเครื่องมือในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีความสุข ลดปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน ส่งเสริมความสัมพันธ์ในโรงเรียน และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนได้จริง นอกจากนี้ โครงการยังสอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จึงทำให้โรงเรียนต่าง ๆ เห็นโอกาสในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับโรงเรียนของตนเองผ่านกิจกรรมนันทนาการอย่างสร้างสรรค์
“กรมพลศึกษาคาดหวังให้โรงเรียนต้นแบบวิถีนันทนาการเป็น “ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านนันทนาการ” ของชุมชนและท้องถิ่น โดยเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนทุกช่วงวัยสามารถเข้ามาใช้พื้นที่และร่วมกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง โรงเรียนควรเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการกิจกรรมนันทนาการที่มีคุณภาพ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีให้กับโรงเรียนอื่น รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนผ่านกิจกรรมนันทนาการเป้าหมายสำคัญคือการทำให้โรงเรียนเป็นพื้นที่แห่งความสุข การเรียนรู้ และการสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน” รองอธิบดีกรมพลศึกษา กล่าวปิดท้าย