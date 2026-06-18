นักมวยดาวรุ่งสกอตแลนด์เสียชีวิต หลังพลัดตกรถตุ๊กตุ๊กที่ภูเก็ต

เศร้าวงการมวยสกอตแลนด์ โคลิน แคร์นีย์ นักชกดาวรุ่ง วัย 22 ปี จากเมืองสเตอร์ลิง เสียชีวิตในประเทศไทย หลังได้รับบาดเจ็บทางสมองอย่างรุนแรง จากเหตุพลัดตกจากรถตุ๊กตุ๊กในย่านป่าตอง จ.ภูเก็ต เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
รายงานระบุว่า แคร์นีย์ ถูกพบหมดสติอยู่บนถนนหน้าโรงแรมในพื้นที่ป่าตอง ก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและเข้ารับการรักษาในห้องไอซียู โดยต้องใช้เครื่องพยุงการทำงานของอวัยวะเพื่อยื้อชีวิต อย่างไรก็ตาม เจ้าตัวได้เสียชีวิตลงในเวลาต่อมา ท่ามกลางความเสียใจของครอบครัว เพื่อน และคนในวงการมวย
Team 1314 Boxing Club สโมสร ที่แคร์นีย์ ฝึกซ้อมอยู่ภายใต้การดูแลของ เจมี คอยล์ อดีตแชมป์สกอตแลนด์ ออกแถลงการณ์ไว้อาลัยอย่างสุดซึ้ง ระบุว่า “โคลินไม่ได้เป็นเพียงสมาชิกของสโมสร แต่คือคนในครอบครัว” พร้อมยกย่องว่าเขาเป็นส่วนสำคัญของทีม เป็นนักชกมากพรสวรรค์ และเป็นที่รักของผู้คนมากมาย“
ขณะที่โรงเรียน ค่ายมวย และชุมชนบ้านเกิด ต่างร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของนักชกดาวรุ่งรายนี้ โดยผู้ที่รู้จักเขาต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า แคร์นีย์เป็นคนอัธยาศัยดี มีอนาคตสดใสรออยู่ข้างหน้า และการจากไปครั้งนี้ถือเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของทุกคนที่รักเขา