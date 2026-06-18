เอแอลเอ็ม เอ็กซ์ อิมแพ็ค เทนนิส แอนด์ สปอร์ต เซ็นเตอร์ ผนึกกำลังสมาคมลอนเทนนิสฯ จัดแข่งขันเยาวชนนานาชาติ ITF J60

หลังจากแกรนด์โอเพนนิ่งสนามไปหมาดๆ ล่าสุด ตุ๊ก-ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ประธาน บริษัท เคเอฟยู จำกัด ผู้นำเข้าแบรนด์ คริสปี้ ครีม, ซินนาบอน, บูลโกกิ บราเธอร์ส, พาย เฟสซ์ และซีส์ แคนดีส์ พร้อมแบรนด์น้องใหม่ในเครือฯ ALM x Impact Tennis & Sport Center เปิดบ้านจัดการแข่งขัน เทนนิสเยาวชนนานาชาติ รายการ ITF Juniors World Tennis Tour J60 ร่วมกับสมาคมกีฬาลอนเทนนิส แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (LTAT) โดยมีทัพนักหวดรุ่นเยาว์อายุ 13-18 ปี จากทั่วทุกมุมโลก ตบเท้าร่วมประชันฝีมือชิงแต้มอันดับโลกกันแบบดุเดือด ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2569 ณ เอแอลเอ็ม เอ็กซ์ อิมแพ็ค เทนนิส แอนด์ สปอร์ต เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี แฟนๆ กีฬาเทนนิสห้ามพลาด! เตรียมปักหมุดไปเชียร์และให้กำลังใจติดขอบสนามได้เลย