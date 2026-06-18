บอย เอ็นเตอร์เทน เดือด! ฟาดผู้จัดงาน VNL 2026 สุดห่วย ห้องน้ำไม่ให้เข้า น้ำดื่มก็ไม่มีขาย

บอย เอ็นเตอร์เทน อดีตผู้บริหารข่าวบันเทิงคนดัง และพิธีกรผู้คร่ำหวอดในวงการข่าวบันเทิงไทย ที่ปัจจุบันผันตัวมาทำสื่อออนไลน์อิสระ สุดเดือด โพสต์ฉะผู้จัดงานวอลเลย์บอล เนชันส์ ลีก 2026 สนาม 2 ที่อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก หลังเจอปัญหาห้องน้ำ-น้ำดื่มในสนาม ชี้เป็นการจัดที่ห่วยสุด
บอย เอ็นเตอร์เทน ที่เข้าไปชมเกมไทย กับ ยูเครน และทำคอนเทนต์เพื่อมานำเสนอผ่านช่องของตัวเอง ถือโอกาสโพสต์ผ่านหน้าเฟซบุ๊ค BoyEntertain หวังเป็นเสียงสะท้อนจากคนดูไปถึงคนจัดงานว่า “จัดงานห่วยสุด ห้องน้ำไม่ให้เข้าในสนาม ให้ไปใช้รถข้างนอก น้ำดื่มยึดไม่ให้เข้า แต่ไม่มีขาย ฮัลโหลคนจัดงาน #VNL2026”
เจ้าตัวยังไลฟ์สดยาวหลังจบเกมที่ทีมลูกยางสาวไทย พ่าย ยูเครน 2-3 เซต ถึงประเด็นเรื่องห้องน้ำ และน้ำดื่ม อีกกว่า ตั้งแต่ 5 โมงเย็น ไม่มีน้ำตกถึงท้องแม้แต่หยดเดียว ได้กินอีกทีหลังจบเกมตอน 5 ทุ่ม ซึ่งก็ต้องออกมากินข้างนอก
“ห้องน้ำก็ไม่ได้เข้า เดินขมิบมาตั้งแต่สนามอินดอร์ ข้ามถนนรามคำแหง มาขอเขาเข้าที่เอฟบีที น้ำข้างในงานก็ไม่มีขาย คุณจัดงานน่ารัก ไม่ให้เราเอาน้ำเข้าสนาม แต่ไม่อนุญาตให้เรามีน้ำกินค่ะ”
“จัดงานมาหลายครั้ง ไม่ใช่ครั้งแรก แต่ทำไมยิ่งจัดยิ่งห่วย เชียร์ตั้งแต่สองทุ่มครึ่ง ยันห้าทุ่ม ไม่มีน้ำสักหยด มันหงุดหงิด ห้องน้ำในสนามไม่ให้เข้า บอกให้เข้ารถข้างนอก แม่บอยอุตสาห์ซื้อตั๋ว 3,000 แต่เยี่ยวไม่ได้ ขี้ไม่ได้ในสนาม น้ำไม่ให้เอาเข้า แต่ไม่มีขาย แหกปากจนเสียงแหบ แบบนี้มันโอเคไหม”
“ใครที่อยู่ในสนามอินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก ช่วยกันกด ช่วยกันเมนต์ ช่วยกันบอกไปให้ถึงผู้จัดงานดีไหมค่ะ แบบนี้มันไม่ไหว พี่บอยไปมาหลายประเทศที่จัด VNL ไม่ว่าจะฟิลิปปินส์, มาเก๊า, ฮ่องกง, จีน ทุกที่เขาไม่ให้เอาน้ำเข้า แต่เขาก็ให้คุณไปซื้อข้างใน มีของขาย แต่บ้านเราคือไม่มีอะไรเลย ฉันต้องอั้นฉี่ ขมิบมาจากอินดอร์ เดินข้ามถนน มาขอยามที่เอฟบีทีเข้า มันเกินไป มันเกินไปมาก แทนที่ฉันจะมานั่งพูดให้กำลังใจเด็กเด็กที่แพ้นัดแรก แต่ต้องมานั่งระบายอารมณ์ที่ไม่ได้ขี้ไม่ได้เยี่ยว”