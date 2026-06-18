ดราม่าคนพากย์บอลโลก “บอ.บู๋" สวนแฟนวิจารณ์ผู้บรรยาย ลั่น "บอกพ่งมาพากย์สิครับ"

กลายเป็นประเด็นร้อนระอุโซเชียลเวลานี้ หลังมีโพสต์วิจารณ์การทำหน้าที่ของผู้บรรยายเกมฟุตบอลในเกมฟุตบอลโลก 2026 คู่ฝรั่งเศส พบ เซเนกัล ในกลุ่มเฟซบุ๊คกลุ่มหนึ่ง โดยโพสต์ดังกล่าวระบุว่า “เกมส์คู่นี้น่าจะเอาคนพากย์ดีๆมานะ นักพากย์เกมส์ เรียกชื่อนักเตะผิดบ่อยมาก”
อย่างไรก็ตาม “บอ.บู๋” บูรณิจฉ์ รัตนวิเชียร คอลัมนิสต์คนดังได้เห็นโพสต์ในกลุ่มดังกล่าว และได้เข้ามาตอบสั้นๆด้วยแอคเคาท์เฟซบุ๊คของตัวเองว่า “บอกพ่งมาพากย์สิครับ”
ทั้งนี้คอมเมนต์ดังกล่าว เหมือนจะลุกลามและบานปลาย เพราะทำให้กลายเป็นเด็นถกเถียงกันอีก โดยมีการวิจารณ์และแชร์กันต่ออีกจำนวนมาก ซึ่งหลายคอมเมนต์ก็ชี้ว่าในเมื่อมีการวิจารณ์ ก็ควรจะรับฟัง แล้วนำมาปรับปรุงหรือเปล่า ไม่ใช่ตอบแบบนั้น
หลังจากนั้น ”บอ.บู๋“ ได้ใช้พื้นที่ในเพจเฟซบุ๊คของตัวเองร่ายยาวชี้แจงถึงประเด็นที่ตนเองไปพิมพ์ตอบด้วยประโยคดังกล่าวในโพสต์ต้นเรื่องอีกทีว่า “ขออธิบายนะครับ คนพากย์คู่ ฝรั่งเศส v เซเนกัล คัดเลือกคนพากย์ที่มีความเชี่ยวชาญบอลฝรั่งเศส และเป็นคนข่าวสายฝรั่งเศส โดยเฉพาะ
แล้วมาบอกว่าควรเลือกคนพากย์ดีๆ แล้วการเอาคนเชี่ยวชาญด้านนั้นมา มันไม่ดียังไง แถมเขาก็ไม่ได้ผิดเยอะอะไรขนาดนั้น แล้วกลุ่มนี้เนี่ย ตั้งขึ้นมาเพื่อด่านักพากย์ ส่วนใหญ่คือสักแต่ด่า ไม่ได้ติเพื่อก่อแน่ๆ แต่ดันเข้าใจผิดว่าการจิกหัวด่า คือติเพื่อก่อ
แม้แต่เพจ แอด ลัมป์ ยังแยกแยะไม่ออก
นักพากย์ทุกคนทำงานหนัก ไม่ได้สุกเอาเผากิน เพราะรู้ดีว่าถูกจ้องจับผิด ถ้าเป็นการวิจารณ์การทำงาน หรือติเพื่อก่อจริง นักพากย์ทุกคนพร้อมน้อมรับเอาไปปรับปรุง แก้ไข
แต่อยู่ดีๆ ใครก็ไม่รู้มาบอกว่าน่าจะเลือกคนพากย์ดีๆ กว่านี้ แล้วมาใส่ความว่าเขาผิดบ่อย มันติเพื่อก่อตรงไหนอะครับ”
งานนี้กลายเป็นอีกหนึ่งดราม่าที่แฟนบอลและชาวเน็ตถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง โดยฝั่งแฟนบอลหลายคนพยายามจะสื่อและวิจารณ์ในฐานะคนดู แต่ข้องใจตรงที่ทำไมต้องไล่ให้ไปพากย์เอง? ส่วนฝั่ง ”บอ.บู๋“ ในมุมของเจ้าตัวที่ออกมาโพสต์ก็เพื่อปกป้องคนทำงานที่ตั้งใจ แต่กลับมีคนมาด่าแบบไร้เหตุผล