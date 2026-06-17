ลูกยางสาวไทยพ่ายยูเครน 2-3 ประเดิม VNL สนาม 2

การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ ลีก 2026 สนามที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายนนี้ ที่อินดอร์สเตเดี้ยมหัวหมาก กรุงเทพมหานคร โดยทัพสาวไทย อันดับ 24 ของโลก ลงสนามพบกับ ยูเครน น้องใหม่ของรายการอันดับ 16 ของโลก
6 คนแรก "โค้ชอ๊อด" เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร ส่ง พิมพิชยา ก๊กรัมย์, พรพรรณ เกิดปราชญ์, ทัดดาว นึกแจ้ง, แก้วกัลยา กมุลทะลา, ศศิภาพร จันทวิสูตร และ อัจฉราพร คงยศ โดยมี ปิยะนุช แป้นน้อย เป็นตัวรับอิสระ
ต้นเซตแรกสาวไทยทำได้เหนือกว่ามากเล่นเกมเร็วขึ้นนำ 9-5 แต่ยูเครนไล่มา 8-9 ทำให้ "โค้ชอ๊อด" ต้องขอเวลานอกเพื่อแก้เกมด่วน จากนั้นไทยมีผิดพลาดบ้างบางจังหวะเป็นโอกาสยูเครนได้ 4 แต้มรวดพลิกแซง 17-16 ต่อมาทั้งคู่ไล่บี้แต้มกันจนเสมอ 23-23 แต่ ยูเครน ทำได้ดีกว่า ชนะไป 25-23 ขึ้นนำ 1-0 เซต
มาในเซตสองสาวไทยยังไม่สามารถเล่นเกมที่ถนัด โดย ยูเครน นำไปก่อน ทำให้ "โค้ชอ๊อด" ขยับตัวสำรอง ส่ง มลรัตน์ ทะนะพันธุ์ กับ ณัฏฐณิชา ใจแสน ลงมาแทน แก้วกัลยา กับ พรพรรณ แล้วไทยตีเสมอ 6-6 จากนั้นไทยเล่นดีขึ้น นำ 15-10 ต่อมาไทยเล่นดีมากจนเอาชนะไป 25-19 ตีเสมอ 1-1 เซต
กลับมาเซตสามทั้งคู่สู้กันอย่างสูสี ไล่บี้แต้มกันอย่างสุดมันส์ จากนั้นไทยแก้เกมส่ง วริศรา สีทาเลิศ กับ สุภาวดี พันวิลัย ลงมาแทน พิมพิชยา กับ ศศิภาพร ในช่วงท้ายเซตไทยตามหลัง 19-21 โค้ชอ๊อดส่ง กัญธิมา เอกปัชชา ลงมาแทน อัจฉราพร ตามตีเสมอ 22-22 จากนั้นก็มาเสมอกัน 24-24 แต่สุดท้ายเป็น ยูเครน ที่เล่นได้นิ่งกว่าเอาชนะ 28-26 นำ 2-1 เซต
ในเซตสี่สาวไทยเล่นอย่างระมัดระวังมากขึ้นทำแต้มออกนำ แต่แล้วก็มาโดน ยูเครน พลิกแซง 12-11 ต่อมาสาวไทยเล่นกันอย่างมีสมาธิไล่แต้มจนแซงพลิกนำแล้วเอาชนะไป 25-22 ตีเสมอ 2-2 เซต ในเซตตัดสินเป็นทางยูเครนที่เล่นได้ดีกว่า เอาชนะไป 15-10 ทำให้ยูเครนเอาชนะไป 3-2 เซต ส่วนเกมต่อไปสาวไทยจะพบกับ บัลแกเรีย ในวันที่ 18 มิ.ย.2569 เวลา 20.30 น.