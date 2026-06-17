“ฐิตารีย์” ประเดิม 6 อันเดอร์ เปิดนำรอบแรก สิงห์-เอสเอทีฯ ที่ชลบุรี

ฐิตารีย์ วิศวปัทมวรรณ นักกอล์ฟจากแคนซัส สเตท ยูนิเวอร์ซิตี้ ประเดิม 6 อันเดอร์พาร์ 66 นำเดี่ยวรอบแรกในศึก ”สิงห์-เอสเอที ชลบุรี เลดีส์ แชมเปียนชิพ 2026” ที่สนามแหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล คันทรี คลับ จ.ชลบุรี เมื่อนที่ 17 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยมี สาริศา พจนาลัย และอรกนก สร้อยสุวรรณ ตามสองสโตรค
สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี จัดการแข่งขัน ”สิงห์-เอสเอที ชลบุรี เลดีส์ แชมเปียนชิพ” ชิงเงินรางวัลรวม 2 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายนนี้ ที่สนามแหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล คันทรีคลับ ระยะ 6,455 หลา พาร์ 72 จ.ชลบุรี มีนักกอล์ฟลงแข่งขัน 126 คน เป็นนักกอล์ฟอาชีพ 99 คน และนักกอล์ฟสมัครเล่น 27 คน โดยแชมป์ประเภทนักกอล์ฟอาชีพจะได้รับเงินรางวัล 260,000 บาท
เปิดฉากรอบแรก คีน-ฐิตารีย์ วิศวปัทมวรรณ นักศึกษาจากแคนซัส สเตท ยูนิเวอร์ซิตี้ วัย 19 ปี ประเดิมฟอร์มร้อนแรงหวด 6 อันเดอร์พาร์ 66 จากการทำ 7 เบอร์ดี้ เสียเพียงโบกี้เดียว โดยมี มีมี่-สาริศา พจนาลัย วัย 19 ปี จากมิชิแกน สเตท ยูนิเวอร์ซิตี้ แชมป์คัลเลอร์ ทัวร์เมื่อวันจันทร์ ที่ผ่านมา และโปรไนท์-อรกนก สร้อยสุวรรณ วัย 25 ปีจากกรุงเทพฯ ตามหลังที่สกอร์คนละ 4 อันเดอร์พาร์ 68
ฐิตารีย์ วิศวปัทมวรรณ เผยหลังขึ้นนำรอบแรกว่า ”เกมวันนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างจะเรื่อยๆ แต่เมื่อมีโอกาสก็ทำได้ วันนี้เมนทัลเกมดี บรรยากาศการตีกอล์ฟที่ดี่มาก อีกสองวันก็จะทำเหมือนเดิม ไม่ได้กดดันว่าจะต้องให้เป็นอย่างนั้น จะทำให้เต็มที่”
ทางด้าน กัญจน์ บรรณบดี วัย 24 ปีจากชลบุรี ตีเข้ามา 3 อันเดอร์พาร์ 69 รั้งอันดับสี่ร่วมกับ แองเจิล ทองอร่าม โปรสาวป้ายแดงจากภูเก็ต, แพรว นนทรักส์ จากลำปาง,ธรรมนิติ์ฎา สีมา, ปัทมาวดี กิตติกนก รวมถึงสองนักกอล์ฟสมัครเล่นอย่าง ธัญจิรา อิสสระพล และกัลยรักษ์ พงศ์พิธานนท์ ส่วนนวพร สุนทรียภาส มือทำเงินอันดับหนึ่งไทยแอลพีจีเอฯ ทำ 1 อันเดอร์พาร์ 71 อยู่อันดับ 14 ร่วมกับนักกอล์ฟอีก 13 คน