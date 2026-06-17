“มาดามแป้ง” เผยตัวเชียร์อาร์เจนตินา หลัง “เมสซี่” ตะบันแฮตทริคประเดิมบอลโลก 2026

“มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เผยตัวเป็นแฟน “ฟ้า-ขาว” อาร์เจนตินา หลังสวมเสื้อทีมชาติอาร์เจนตินาร่วมเชียร์ฟุตบอลโลก 2026
ทั้งนี้ แอดมินเพจ Madam Pang ได้โพสต์ภาพ “มาดามแป้ง” ในเสื้ออาร์เจนตินา พร้อมกับบรรยายแซวว่า “แอดมินแอบเดาใจมานานแล้ว สุดท้ายมั่นใจว่า มาดามยังรักอาร์เจนตินาเหมือนเดิม ยืนยันด้วยภาพ ใครแฟนฟ้า-ขาว อาร์เจนฯ ขอคนละเม้นคร้าาา#ทีมแอดมินมาดามแป้ง”
นอกจากนี้ทีมแอดมิน ยังลงรูป “มาดามแป้ง” โชว์เสื้อทีมชาติอาร์เจนตินา เบอร์ 10 ของ ลิโอเนล เมสซี่ ที่ได้รับจาก เคลาดิโอ ตาเปีย นายกสมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินา ระหว่างเข้าร่วมประชุมฟีฟ่าคองเกรส ที่ประเทศแคนาดา ซึ่งก็ยิ่งตอกย้ำความเป็นแฟนบอลของอาร์เจนตินาได้เป็นอย่างดี
งานนี้หลัง เมสซี่ กดแฮตทริกพาอาร์เจนตินาประเดิมชัยฟุตบอลโลก 2026 เหนือ แอลจีเรีย 3-0 ดูเหมือน “มาดามแป้ง” จะไม่ขอซ่อนทีมในดวงใจอีกต่อไปแล้ว
ภาพ : Madam Pang - มาดามแป้ง - นวลพรรณ ล่ำซำ